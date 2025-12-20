جمعیت حیات وحش اصفهان با وجود خشکسالی پایدار ماند

مرتضی جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرشماری پاییزه جمعیت حیات وحش شاخص استان در ۱۱ منطقه حفاظت شده از بیستم آبان ماه سال جاری آغاز شد، اظهار کرد: تاکنون سرشماری و برآورد جمعیتی پنج منطقه از جمله پارک‌های ملی کلاه‌قاضی، قمیشلو، عباس آباد و کرکس و خارو به پایان رسیده و ۶ منطقه دیگر باقی مانده است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود خشکسالی شدید، جمعیت حیات وحش در مناطقی که تاکنون سرشماری انجام شده یا ثابت مانده یا در برخی بین پنج تا ۱۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان با بیان اینکه این هفته قرار بر سرشماری حیات وحش شاخص پارک ملی موته بود، افزود: سرشماری موته به دلیل شرایط جوی و بارش برف یک هفته به تعویق افتاد.

جوهری به استفاده آزمایشی از پهپاد در پارک ملی کلاه قاضی اشاره کرد وگفت: سرشماری پهپادی در این منطقه به صورت آزمایشی و یک بار نیز به روش سنتی انجام شد. این فناوری امکان مشاهده دقیق رفتار حیوانات بدون مزاحمت را فراهم کرد و نسبت به روش سنتی سریع‌تر، دقیق‌تر و ایمن‌تر است.

ردپای خشکسالی در تغییرات جمعیتی حیات‌وحش اصفهان

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد تغییرات جمعیتی مناطق به خشکسالی برمی‌گردد، خاطرنشان کرد: در مناطق کویری مانند خارو، تأثیر خشکسالی کمتر بوده و جمعیت وضعیت مطلوبی دارد اما در مناطق وابسته به بارندگی مانند قمیشلو و کلاه قاضی شاهد تأثیر خشکسالی بر جمعیت هستیم. به ویژه که امسال جمعیت زیادی از آهوها از منطقه قمیشلو خارج شدند؛ با این حال، جمعیت حیات وحش شاخص نظیر کل و بز و قوچ و میش در قمیشلو ثابت مانده یا حتی کمی افزایش داشته است.

رئیس اداره حفاظت حیات وحش اصفهان تأکید کرد: آهو نسبت به گونه‌های دیگر مانند قوچ و میش و کل و بز حساس‌تر است و در شرایط استرس‌زا مانند خشکسالی، یا از منطقه خارج می‌شود یا زادآوری‌اش کاهش می‌یابد.

به گفته جوهری، زاد و ولد در مناطق کرکس، قمیشلو و کلاه قاضی وضعیت مناسبی داشته هرچند در برخی مناطق کمتر بوده است.

پرسه سه هوبره در قلب عباس‌آباد

وی به مشاهده سه پرنده نادر هوبره در منطقه عباس‌آباد حین سرشماری حیات‌وحش و تصویربرداری از دو پلنگ در این منطقه طی هفته گذشته خبر داد و گفت: ۲۰ دستگاه دوربین تله‌ای جدید به مناطق، به‌ویژه عباس‌آباد، تحویل شده تا تصاویر دقیق‌تری از حیات‌وحش داشته باشد.

رئیس اداره حفاظت حیات وحش اداره کل محیط‌زیست اصفهان درخصوص برآورد جمعیتی پلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد نائین گفت: برای گوشتخواران مانند پلنگ نمی‌توان آمار دقیق ارائه داد، زیرا قلمرو وسیع و پراکنده دارند و مانند کل و بز و قوچ و میش به صورت تجمعی نمی‌توان آنها را مشاهده کرد.

چالش‌های حفاظت بدون افزایش نیروی محیط‌بان

جوهری با اشاره به چالش‌های حفاظتی گفت: ۹۰ درصد مشکلات ناشی از خشکسالی و ۱۰ درصد از کمبود نیرو و امکانات است به ویژه تغییر شیفت محیط‌بانان از دو به سه شیفت بدون افزایش نیرو، کار حفاظتی ما را دشوارتر کرده اما محیط‌بانان با تمام توان در حال انجام وظیفه هستند.

وی افزود: باید توجه داشت تأمین یونجه و علوفه دستی نمی‌تواند جایگزین بارندگی طبیعی شود و خروج آهوها از مناطق بزرگ مانند قمیشلو که ۱۱۳ هزار هکتار وسعت دارد، قابل کنترل نیست. تنها راه تأمین آب آبشخورها و تقویت قوانین بازدارنده شکار است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اصفهان خاطرنشان کرد: سرشماری پاییزه حیات وحش شاخص تا بهمن‌ماه ادامه دارد و پس از آن سرشماری پرندگان انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، مناطق تحت مدیریت و شکار ممنوع استان اصفهان شامل ۲۲ منطقه است که بالغ بر ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار هکتار وسعت دارند. ۱۲ منطقه تحت مدیریت تحت عناوین چهارگانه شامل پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، مناطق حفاظت شده، اثر طبیعی ملی، تالاب در استان وجود دارد.

این مناطق با نام پناهگاه حیات وحش عباس آباد، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو، پناهگاه‌های حیات وحش یخاب و کوه بزرگی و مناطق حفاظت شده کرکس، کهیاز، دالانکوه، خارو، مجموعه فسیلی سپاهان و تالاب بین المللی گاوخونی با مجموع مساحت یک میلیون هفتصد هزار هکتار در عرصه طبیعی استان اصفهان گسترده است.

همچنین ۱۰ منطقه شکار ممنوع با تنوع بالا و غنای ارزشمند زیستی با مجموع مساحت بالغ بر ۵۸۰ هزار هکتار در سطح استان اصفهان وجود دارد. این مناطق شامل کلاته، حنا، ستبله، شاهقنداب، گلستانکوه، زرچشمه، دشتک، ونک، پلنگ گالون و کرکس است.