مهدوی: کرمان آماده برگزاری مراسم سالگرد سردارشهید حاج قاسم سلیمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه مهدوی، صبح یکشنبه در ششمین جلسه هماهنگی مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: دستگاههای اجرایی استان کرمان اقلام و خدمات پیشبینیشده برای مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را تأمین کردهاند و تمهیدات پشتیبانی و اسکان زائران تا این مرحله بدون مشکل پیش رفته است.
وی افزود: همه دستگاههای اجرایی استان کرمان موظف به تأمین اقلام و خدماتی بودهاند که در کمیته مواکب مصوب شده است.
وی با اشاره به درخواستهای مطرحشده از سوی این کمیته افزود: از دستگاهها خواسته شده بود تا پایان ۳۰ آذرماه نیازهای اعلامشده را برطرف کنند، تا این مرحله همه موارد حلوفصل شده و کمیته پشتیبانی کار خود را بهخوبی انجام داده است.
مهدوی، با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی گفت: برنامههای مرتبط با هفته مقاومت از ۱۱ تا ۱۷ دیماه برگزار میشود و در این بازه زمانی، خدماترسانی به زائران در دستور کار قرار دارد.
معاون استاندار کرمان همچنین از راهاندازی امکان ثبتنام اسکان زائران از طریق اپلیکیشن "مرد میدان" خبر داد و گفت: خدمات اسکان و پذیرایی بر اساس ثبتنام انجام میشود؛ ثبتنام از پیش به مسئولان کمک میکند تا برآورد دقیقتری از شمار زائران داشته باشند. با این حال، استان کرمان پذیرای همه زائرانی است که برای شرکت در مراسم به این شهر سفر میکنند.
