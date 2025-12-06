نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جو خراسان شمالی طی یک‌شنبه پایدار خواهد بود و پدیده غالب، وزش باد، افزایش ابر و غبار صبحگاهی است.

وی افزود: روز دوشنبه جوی نسبتاً ناپایدار پیش‌بینی می‌شود و به تدریج افزایش ابر رخ می‌دهد؛ همچنین در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در برخی نقاط، به‌ویژه نوار غربی و بخش‌هایی از شمال استان، احتمال بارش‌های پراکنده و مه‌گرفتگی در ارتفاعات وجود دارد.

داداشی ادامه داد: روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز شرایط جوی نسبتاً پایدار خواهد بود و وزش باد و آسمان نیمه‌ابری در بیشتر ساعات مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی درباره وضعیت دمایی گفت: تا صبح یکشنبه هوای سرد شبانه ادامه دارد و پس از آن، به دلیل افزایش ابر، روند افزایش نسبی دمای کمینه تا صبح چهارشنبه پیش‌بینی می‌شود.