به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدعلی حسینینیا ظهر شنبه در مراسم یادواره شهدای شهنیا و اولین سالروز تدفین شهید گمنام در این روستا اظهار داشت: حضور پرشور مردم نشان میدهد که راه و سیره شهیدان همچنان زنده است و ملت ایران در برابر دشمنان اسلام و انقلاب، یکپارچه و مقاوم ایستاده است.
فرمانده سپاه شهرستان دیّر با ابراز خرسندی از حضور فرماندار، معاونان، بخشداران، شهرداران و دهیاران شهرستان، از دهیاری و شورای اسلامی شهنیا و همچنین موکبداران برای مشارکت در برگزاری این مراسم تقدیر کرد.
وی با اشاره به سالروز وفات حضرت امالبنین (س) و نامگذاری این روز بهعنوان روز تکریم مادران و همسران شهدا گفت: به یک معنا، مادران و زنان این دیار آمدهاند تا به شهدا بگویند ما مادران شما هستیم. اینهمه شور و دلدادگی که در این میعادگاه دیده میشود، برگرفته از مکتب امام حسین (ع) و همان روحیه وفاداری حضرت امالبنین (س) است.
فرمانده سپاه شهرستان دیّر، حضور گسترده مردم را نشانه ارادت عمیق آنان به ولایت دانست و افزود: اینجا مرکز عشق و ارادت محبان ولایت است؛ محل عبادت و سلوک عاشقان ولایت.
وی با تأکید بر وحدت و آمادگی مردم منطقه برای پاسداری از ارزشها اظهار کرد: این حضور نشان میدهد که ما همه مدافعان حریم ولایتیم، در برابر دشمنان اسلام و انقلاب با صلابت میایستیم و برای نابودی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، منتظر فرمان ولی هستیم.
حسینینیا در پایان با گرامیداشت مقام شامخ شهدا تصریح کرد: در کنار مزار شهدا اعلام میکنیم که راه، منش و سیره این شهیدان ادامه دارد و دعا میکنیم به حق مادر سادات و حضرت امالبنین (س)، عاقبت کارمان ختم به سعادت و شهادت شود.
