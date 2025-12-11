هفتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج در دیّر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی‌نیا عصر پنجشنبه در حاشیه آغاز مرحله شهرستانی هفتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج در حسینیه عاشقان ثارالله در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این رویداد فرصتی برای بروز خلاقیت‌های جوانان و تقویت توانمندی‌های رسانه‌ای در تراز انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه شهرستان دیّر با بیان اینکه این رویداد با محوریت معرفی و تبیین شهید دانش‌آموز شاخص کشوری، شهید طالب ابراهیمی در حال برگزار است، افزود: شناخت و بازنمایی سبک زندگی شهدای نوجوان می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای نسل امروز و آینده کشور باشد.

حسینی‌نیا تاکید کرد: روایت درست از شهدا، مخصوصاً شهدای دانش‌آموز، مسؤولیتی مهم در حوزه رسانه است؛ چرا که این قشر نقش تعیین‌کننده‌ای در انتقال ارزش‌های ایثار، مقاومت و روحیه پیشرفت دارند و محتواهای اصیل می‌تواند این پیام‌ها را ماندگار سازد.

وی گفت: این رویداد دو روزه با حضور ۴۰ شرکت‌کننده از میان نوجوانان، جوانان و فعالان رسانه‌ای شهرستان آغاز شده و تیم‌ها در رشته‌های مختلف محتوایی برای ارائه آثار خلاقانه رقابت می‌کنند.

به گفته فرمانده سپاه سیدالشهدا شهرستان دیّر، شرکت‌کنندگان در بخش‌های گرافیک، موشن‌گرافیک، تدوین، فیلم‌سازی، و ایده‌پردازی رسانه‌ای فعالیت دارند و تلاش می‌شود ظرفیت‌های بومی شهرستان در حوزه هنر دیجیتال و تولید محتوای ارزشی بیش از گذشته شکوفا شود.

وی با اشاره به اهمیت روزافزون تولید محتوا در جامعه امروز گفت: رسانه، میدان اصلی نبرد روایت‌هاست و کسانی که بتوانند پیام خود را جذاب، دقیق و اثرگذار منتقل کنند، آینده جریان‌سازی فرهنگی را رقم خواهند زد.

حسینی‌نیا افزود: رویدادهای تولید محتوا، همچون هفتمین دوره این مسابقات، بهترین بستر برای تربیت نیروی متخصص، شناسایی استعدادهای نو و ایجاد شبکه‌ای از جوانان خلاق است که می‌توانند در راستای نیازهای رسانه‌ای کشور نقش‌آفرین باشند.

فرمانده سپاه شهرستان دیّر ادامه داد: این رویداد فرصتی است تا نوجوانان و جوانان دیّری، ضمن آشنایی با استانداردهای حرفه‌ای، تجربه کار تیمی و حل مسئله در زمان محدود را بیاموزند و اعتمادبه‌نفس لازم برای ورود به عرصه‌های بزرگ‌تر را کسب کنند.

وی تاکید کرد: تمرکز بر موضوع شهید طالب ابراهیمی، یک حرکت فرهنگی ارزشمند است؛ زیرا معرفی چنین چهره‌هایی علاوه بر انتقال پیام مقاومت، موجب احیای هویت بومی و تقویت روحیه خودباوری در میان نسل جدید می‌شود.

حسینی‌نیا گفت: امیدواریم خروجی این مسابقات، آثاری باشد که بتواند حقیقت شخصیت شهید ابراهیمی را به زبان هنر دیجیتال برای نوجوانان سراسر کشور بازگو کند و نگاه تازه‌ای نسبت به نقش دانش‌آموزان در دفاع مقدس ایجاد نماید.

فرمانده سپاه سیدالشهدا شهرستان دیّر در پایان افزود: مرحله شهرستانی این رویداد مقدمه‌ای برای حضور تیم‌های برگزیده در سطح استانی و ملی است و سپاه دیّر با تمام توان از استعدادهای منطقه حمایت می‌کند تا پیام‌های ارزشی در قالب‌های جذاب رسانه‌ای منتشر شوند.

وی تأکید کرد: استمرار این رویدادها، علاوه بر ارتقای سواد رسانه‌ای و مفاهیم انقلابی، می‌تواند شهرستان دیّر را به قطب تولید محتوای دیجیتال تبدیل کند و بستری فراهم سازد که جوانان با انگیزه، نقش مؤثرتری در پیشبرد جبهه فرهنگی و رسانه‌ای انقلاب ایفا کنند.