فرمانده سپاه دیّر: مادران شهدا معلم صبر و ایمان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی‌نیا ظهر پنجشنبه در ششمین آئین بزرگداشت مادران شهدای شهر دوراهک، با تجلیل از مقام والای مادران شهدا، آنان را انسان‌هایی عرشی، ذخیره‌ای الهی و سرچشمه برکت برای جامعه توصیف کرد و گفت: تکریم مادران شهدا، برگرفته از مکتب پیامبر (ص)، امیرالمؤمنین (ع) و سیدالشهدا (ع) است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیدالشهدا علیه السلام شهرستان دیّر با تسلیت سالروز وفات حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها، بیان کرد: این مراسم نه فقط به نام تجلیل از مادران شهدا است، بلکه در واقع به منزله تجلیل و تکریم از ایثار، شجاعت و گذشت این مادران و بالاترین نیکی‌ها یعنی شهادت برگزار شده است.

وی ادامه داد: حضرت ام‌البنین (س) نماد صبر، ایثار و استقامت و مادر چهار شهید کربلاست و مادران شهدا ادامه‌دهندگان راه آن بانوی بزرگوارند.

حسینی نیا با بیان چند درس از زندگی ام‌البنین (س)، گفت: مادران شهدا نیز همانند ایشان از محبت فرزند گذشتند تا محبت و دلدادگی به اهل‌بیت (ع) را پاس بدارند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر تأکید کرد: حضرت ام البنین (س) نمونه‌ای از مادران فداکار تاریخ است و نه فقط در تربیت قمر بنی هاشم، بلکه در پاسداری و نهادینه کردن ارزش‌های اسلامی الگو است.

وی با بیان اینکه سنت تکریم شهدا و خانواده‌های آنان ریشه‌ای کامل در مکتب نبوی و علوی و حسینی دارد، گفت: مادران شهدا در برابر مصائب و شرایط سخت اجتماعی و اقتصادی ایستادگی و فداکاری کردند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیدالشهدا علیه السلام شهرستان دیر تاکید کرد: ما انواع گذشت داریم اما چه مقامی بالاتر از اینکه یک مادر بخواهد از مهر مادری خود نسبت به فرزندش گذشت کند تا به محبت اهلبیت برسد.

وی با بیان اینکه مادران شهدا از مکتب حضرت ام البنین سلام الله علیها درس گرفتند، یادآور شد: حضرت ام البنین (س) این درس را به ما می‌دهد که برای سعادت دنیا و آخرت باید به اباعبدالله پناه ببریم. هرکس زیر خیمه اباعبدالله باشد برنده است. رمز پیروزی و نجات از آسیب‌هایی که امروز دامن‌گیر جامعه است، پناه بردن به سیدالشهدا علیه السلام است.

حسینی نیا بیان کرد: مادران و به ویژه مادران شهدا سواد حقیقیِ زندگی، تربیت، ایمان و رفتار اجتماعی را به نسل‌ها آموختند. آنان به معنای واقعی کلمه، معلمان صبر، ایمان و معنویت هستند.

وی با بازخوانی سخنان اخیر رهبر انقلاب در جمع زنان و دختران کشور گفت: حضرت زهرا (س) در عبادت، ایثار اجتماعی، دفاع از حق و عمل سیاسی یک انسان عرشی است و این الگو رسالتی مهم برای مادران امروز جامعه به شمار می‌رود که با تفکر و مکتب فاطمی در تربیت فرزندان خود تلاش کنند.

وی با تاکید بر اینکه مادران شهدا خود را وقف اسلام کردند و قطعاً عرشی هستند گفت: مادران شهدا با دست خود فرزندانی را روانه میدان دفاع از اسلام و انقلاب کردند، بی‌آنکه گله‌ای داشته باشند.

حسینی نیا تاکید کرد: امروز نیز هرکس قدر مادران شهدا را بداند، بهره‌مند از سفره‌ای نورانی می‌شود که خداوند در زندگی آنان گسترده است.

وی افزود: تا وجود مادران شهدا در این عالم هست، قدردان آنها باشیم و به دیدارشان برویم. اینها برای ما برکت و ذخیره هستند.