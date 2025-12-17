فرمانده سپاه دیّر: خسارت تگرگ به کشاورزان بردخون جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش شدید تگرگ بامداد چهارشنبه ۲۶ آذرماه در شهر بردخون، فرمانده سپاه شهرستان دیر بههمراه فرماندار و جمعی از مسئولان محلی با حضور میدانی در مناطق آسیبدیده، از نزدیک در جریان میزان خسارات واردشده به بخش کشاورزی قرار گرفتند.
سرهنگ سیدعلی حسینی نیا فرمانده سپاه شهرستان دیر در جریان این بازدید، با اشاره به خسارات گسترده واردشده به مزارع و باغات کشاورزی، بر ضرورت برآورد دقیق میزان خسارتها تأکید کرد و گفت: با توجه به حجم بالای خسارتها، استفاده از کارشناسان خبره برای ارزیابی دقیق ضروری است تا حق هیچ کشاورزی ضایع نشود.
وی با تأکید بر لزوم جبران خسارتهای واردشده افزود: برای جبران آسیبهای واردشده به سفره مردم و حمایت از معیشت کشاورزان، باید همه ظرفیتهای شهرستان، استان و حتی کشور بهکار گرفته شود.
حسینی نیا خسارتهای وارده به بخش کشاورزی بردخون را بسیار سنگین توصیف کرد و اظهار داشت: کشاورزان همواره در کنار نظام و همراه با آن بودهاند و ما نیز مشکلات آنان را مشکلات خود میدانیم.
فرمانده سپاه شهرستان دیر با اشاره به حضور میدانی مسئولان در مناطق تگرگزده خاطرنشان کرد: حضور میدانی مسئولان نشاندهنده همدلی و همراهی است و سپاه همواره در کنار کشاورزان خواهد بود و با تمام توان پای کار مطالبهگری و پیگیری حقوق آنان میایستد.
