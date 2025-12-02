مصدومیت طارمی رفع شد؛ مهدی آماده کمک به المپیاکوس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت 《monobala》 یونان، بازی سخت لیگ برای تیم فوتبال المپیاکوس با موفقیت پشت سر گذاشته شد و این تیم توانست در آگرینیو با نتیجه یک بر صفر مقابل پانیاتولیکوس به پیروزی برسد. با این حال، سرخوسفیدها از این به بعد نگرانیهایی درباره بازیکنان مصدوم خود دارند.
بدترین خبر این بود که در بازی با پانیاتولیکوس، یک مشکل تازه هم برای پانایوتیس رتسوس به وجود آمد. او پیش از پایان نیمه اول مجبور به تعویض شد و نحوه خروجش از زمین نشان میداد که مشکل جدی دارد، تا جایی که نتوانست جلوی اشکهایش را بگیرد.
ترسها درباره وضعیت رتسوس تأیید شده و او دچار کشیدگی عضله نزدیککننده پای چپ شده است. مدت دوریاش سهشنبه (۲ دسامبر) و پس از مشخص شدن نتایج آزمایشها معلوم میشود. با این حال، امیدواری وجود دارد که مدت غیبتش طولانی نباشد، اما به هر حال بازی برابر قیرات را از دست میدهد.
از طرف دیگر، اخبار مربوط به سایر مصدومان امیدوارکننده است. مهدی طارمی روز گذشته بدون مشکل تمرین کرد و در اختیار سرمربی قرار گرفت. در واقع مشکل او جدی نبود؛ فقط به دلیل ضربهای که در بازی با رئال مادرید دریافت کرده بود، پشت زانویش دچار هماتوم (جمع شدن خون) شده بود.
چیکینیو و پودنس هم همانطور که از قبل مشخص بود، مصدومیت جدیای ندارند، اما به نظر میرسد برای بازی شنبه آینده المپیاکوس آماده نخواهند بود. با این حال، این دو بازیکن پرتغالی برای بازی حساس و تعیینکننده برابر غیرت قزاقستان در شهر آستانه کاملاً در دسترس خواهند بود.
نظر شما