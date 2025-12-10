  1. ورزش
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

آمار عالی طارمی در المپیاکوس/ ۷۰۰ دقیقه بازی و ۱۲ گل زده

مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس با درخشش در دیدارهای اخیر خود باعث شده تا هواداران و کادر فنی این تیم از او راضی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس یونان موفق شد در ششمین بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا مقابل غیرت قزاقستان به برتری برسد و امیدهای خود برای صعود به پلی آف دور حذفی را افزایش دهد. مهدی طارمی مهاجم ایرانی المپیاکوس به مانند دیدارهای اخیر این تیم توانست در مدت زمانی که در زمین بازی حضور داشت موفق عمل کند و پاس گل تیمش را به «ژلسون مارتینز» داد.

یکی از صفحات هواداری باشگاه المپیاکوس که اخبار این تیم را در شبکه اجتماعی X مخابره می‌کند در رابطه با طارمی نوشت: مهدی طارمی همچنان مؤثرترین مهاجم ما در این فصل است. تنها ۱۱ دقیقه پس از ورود به زمین، زمینه‌ساز گل تیم شد و چند فرصت گلزنی دیگر را نیز ایجاد کرد. او اکنون در کمتر از ۷۰۰ دقیقه بازی برای المپیاکوس ۱۲ گل یا پاس گل ثبت کرده است. تاکنون تنها مهدی طارمی و ایوب الکعبی در این فصل برای المپیاکوس به عدد دو رقمی در گل‌سازی رسیده‌اند.

عملکرد مهدی طارمی مقابل تیم فوتبال غیرت قزاقستان

