رسانه یونانی: طارمی بازیکن تاثیرگذار المپیاکوس/ ایرانی کار خودش را کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس شب گذشته (سه شنبه ۱۸ آذر) در هفته ششم توانست به اولین پیروزی خود در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا دست یابد و تیم غیرت را در آلماتی قزاقستان با یک گل شکست داد تا تعداد امتیازهای خود در جدول مرحله گروهی را به عدد ۵ برساند. مهدی طارمی در این بازی هم برای المپیاکوس درخشید و در حالی که در ترکیب اصلی سرخ و سفیدها قرار نداشت از دقیقه ۶۲ وارد زمین شد و در دقیقه ۷۳ زمینه ساز گل پیروزی بخش تیمش شد.

سایت «fosonline» یونان در گزارشی به بررسی عملکرد بازیکنان المپیاکوس در زمین پرداخت و در رابطه با مهدی طارمی نوشت: مهاجم ایرانی یک بار دیگر از روی نیمکت وارد زمین شد و برای المپیاکوس تأثیرگذار بود. این مهاجم ایرانی یک پاس گل و یک موقعیت خوب را از دست داد و در تمام صحنه‌های خطرناک تیمش نقش داشت.

طارمی تاکنون با پیراهن تیم‌های مختلف ۴۴ بازی در لیگ قهرمانان اروپا انجام داده که موفق شده ۱۲ گل و ۱۱ پاس گل به نام خود به ثبت برساند.