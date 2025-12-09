ماشین لوکس طارمی سوژه رسانه یونانی شد + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران با حضور در لیگ یونان و تیم المپیاکوس توانست خیلی زود خود را محبوب هواداران و رسانههای این کشور کند و او رکورد بسیار خوبی را از خود تاکنون به جای گذاشته است.
سایت «filathlos» یونان ماشین گران قیمت و لوکس طارمی را سوژه خود کرده است و در این رابطه نوشت: مهدی طارمی نه تنها با حضورش در زمین فوتبال توجهها را جلب میکند، بلکه با خودروی چشمگیر و خاصی که در آتن از آن استفاده میکند نیز در مرکز توجه قرار دارد؛ آستون مارتین DBX، یکی از نادرترین مدلهای این برند.
ستاره المپیاکوس با یکی از معدود DBX هایی که در یونان تردد میکنند رفتوآمد دارد؛ مدلی که بهدلیل لوکسبودن، قیمت بالا، مالیاتهای سنگین و واردات محدود، بسیار کمیاب بهشمار میرود.
DBX نخستین شاسیبلند تاریخ آستون مارتین است و بهطور کامل DNA این برند بریتانیایی را حفظ کرده؛ از متریال ممتاز و جزئیات دستساز گرفته تا سطح بالایی از راحتی که فراتر از انتظار برای خودرویی با روحیه اسپرت است.
زیر کاپوت این خودرو یک موتور ۴.۰ لیتری V۸ توئینتوربو با قدرتی بیش از ۵۴۰ اسببخار قرار دارد که با گیربکس ۹ سرعته اتوماتیک و سیستم چهارچرخ محرک همراه شده است. شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در حدود ۴ ثانیه، بهخوبی ماهیت کاملاً دینامیک آن را نشان میدهد. برای علاقهمندان به قدرت بیشتر، نسخه DBX ۷۰۷ با بیش از ۷۰۰ اسببخار عرضه شده که بهعنوان سریعترین شاسیبلند لوکس تولیدی جهان شناخته میشود.
قیمت پایه DBX در بازار جهانی حدود ۲۰۰ هزار یورو (پیش از مالیات) بوده، اما در یونان هزینه نهایی میتواند به ۳۵۰ هزار یورو یا حتی بیشتر برسد. قیمت DBX ۷۰۷ نیز به حدود ۴۵۰ هزار یورو نزدیک میشود.
نظر شما