رسانه یونانی: جذب طارمی بهترین تصمیم المپیاکوس بود/ او متوقف شدنی نیست

رسانه یونانی به تمجید از مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس پرداخت و جذب این بازیکن را بهترین تصمیم باشگاه سفید و قرمزها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طارمی در فصل جاری رقابت‌های سوپر لیگ یونان توانسته عملکرد بسیار خوبی را از خود به نمایش بگذارد و پس از ایوب الکعبی بهترین گلزن سفید و قرمزها بوده است.

سایت «thrylos۲۴» یونان در رابطه با عملکرد طارمی نوشت: مهدی طارمی با پیراهن المپیاکوس عملکردی خیره‌کننده داشته و تا اینجای کار نشان داده متوقف‌کردنی نیست. باشگاه المپیاکوس با جذب این مهاجم ایرانی، بهترین انتخاب ممکن را در خط حمله انجام داد. طارمی که سابقه بازی در تیم‌های بزرگی مثل اینتر را در کارنامه دارد، به‌خوبی کلاس و کیفیت خود را نشان داده است.

طارمی اغلب به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین می‌شود؛ گاهی به‌جای الکعبی و در بسیاری از مواقع هم برای همراهی او در خط حمله. با این حال، حضورش چه از ابتدا و چه از روی نیمکت، همواره اثرگذار بوده است.

جزئیات گل‌ها و پاس گل‌های طارمی تا این مقطع:

* در دیدار المپیاکوس – پانسرایکوس (۵-۰) از دقیقه ۶۸ وارد زمین شد، دو گل پایانی را به ثمر رساند و یک پنالتی هم گرفت که یازیچی آن را از دست داد.
* در بازی پاناتینایکوس – المپیاکوس (۱-۱) در دقیقه ۸۰ به میدان آمد و در دقیقه ۹۲ پاس گل تساوی را به الکعبی داد.
* در دیدار المپیاکوس – آترومیتوس (۳-۰) از دقیقه ۶۸ بازی کرد و دو گل پایانی تیمش را زد.
* در مسابقه المپیاکوس – رئال (۳-۴) در دقیقه ۲۸ وارد زمین شد و گل دوم تیمش (۲-۴) را به ثمر رساند.
* در دیدار کایرات – المپیاکوس (۰-۱) از دقیقه ۶۲ بازی کرد و پاس گل تنها گل مسابقه را به ژلسون داد.
* همچنین یک گل هم مقابل آاک (۲-۰) به ثمر رسانده است.

جمع‌بندی عملکرد طارمی به‌عنوان بازیکن تعویضی: پنج گل، دو پاس گل و یک پنالتی گرفته‌شده؛ آماری که به‌خوبی تأثیرگذاری او را نشان می‌دهد.

