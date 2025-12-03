  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۹

طارمی در فهرست نهایی المپیاکوس برای جام حذفی یونان

مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس در فهرست نهایی تیمش برای رقابت های جام حذفی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «to۱۰» یونان، تیم فوتبال المپیاکوس امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر) در چارچوب لیگ جام حذفی، به مصاف «الاس سیروس» می‌رود و سرخ‌های یونان فهرست بازیکنان خود را برای این دیدار اعلام کردند.

المپیاکوس میهمان تیم الاس سیروس خواهد بود و باشگاه در آستانه این مسابقه، ۲۲ بازیکنی را که ژوزه لوئیس مندیلیبار در اختیار خواهد داشت معرفی کرد.

سرمربی باسکی المپیاکوس در این بازی به دلیل مصدومیت پانایوتیس رتسوس در دیدار برابر پانتئیتولیکوس، او را در اختیار ندارد. همچنین کونستانتینوس تزولاگیس، خریستوس موزاکیتیس و دنیل پودنسه نیز در این مسابقه غایب هستند.

از سوی دیگر، مهدی طارمی که مصدومیتش را پشت سر گذاشته، همراه تیم به سیروس سفر می‌کند. روبن وِزو نیز در جمع بازیکنان اعزامی حضور دارد.

کد خبر 6676353
بهنام روان پاک

