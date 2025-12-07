محمدحسین ابراهیمی تولیدکننده صنعت نوشت‌افزار، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چالش‌های این حوزه گفت: صنعت نوشت‌افزار همواره با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است؛ از نوسانات قیمت مواد اولیه گرفته تا مشکلات زیرساختی در شهرستان‌ها. یکی از مسائل اصلی این صنعت، تاثیر بحران‌های اقتصادی بر سبد خرید خانواده‌ها است. با کوچک‌ترین فشار مالی، خرید نوشت‌افزار به اولویت‌های پایین‌تر منتقل می‌شود که این موضوع عملاً تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

وی یادآور شد: ساکن همدان هستم و در شهرستان‌هایی مانند همدان، تأمین نیرو، خدمات چاپ و بسته‌بندی و حتی باربری جزو مسائلی است که فعالیت‌های این حوزه را چالش‌برانگیزتر کرده است. وقتی حجم تولید به حدی برسد که نیاز باشد محصولات به سراسر کشور ارسال شوند، مشکلات زیرساختی حمل و نقل و هزینه‌های بالا، فشار مضاعفی وارد می‌کند.

این تولیدکننده گفت: موضوع دیگری که مطرح است، ضعف حمایت‌های فرهنگی و مالی از تولیدکنندگان داخلی است. تلاش برای ایجاد کاراکترهای ایرانی در محصولات، علیرغم اهمیت بالای آن از نظر فرهنگی، با نبود حمایت‌های هزینه‌ای تقریباً بی‌نتیجه می‌ماند. برای مثال وقتی بودجه‌ای برای تولید شخصیت‌های ایرانی اختصاص پیدا نکند، تولیدکنندگان ناچار خواهند بود به سمت استفاده از کاراکترهای محبوب جهانی روی بیاورند. این عدم حمایت فرهنگی در نهایت به تضعیف هویت ملی و تأثیرات منفی بر بازار داخلی منجر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در مورد محصولات تولید شده در حوزه شخصیت‌های ایرانی، مانند یوز یا ببعی، اگرچه موفقیت‌هایی حاصل شده، اما همچنان حمایت‌های لازم تقریباً صفر است. حل این معضل، نیازمند توجه به زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری‌های مناسب است. ایجاد امکانات چاپ و بسته‌بندی در شهرستان‌ها، حمایت مالی مستمر و تامین نقدینگی از جمله اقداماتی است که می‌تواند رونق بیشتری به این صنعت ببخشد.

ابراهیمی گفت: دغدغه قاچاق تجهیزات نوشت‌افزار مثل خودکار و دیگر ابزارها وجود داشته که به بازار آسیب رسانده است. مقابله با این مشکل نیازمند کنترل دقیق‌تر بر واردات و توسعه تولید داخلی است.

وی افزود: در نهایت باید گفت که نوسانات بازار و گردش مالی ضعیف باعث شده بسیاری از افراد از این حرفه فاصله بگیرند یا به فعالیت در مشاغل دیگر رو بیاورند. حمایت بلندمدت و مداوم از تولیدکنندگان در کنار سیاست‌هایی که به کاهش ریسک‌‎پذیری افراد کمک کند، برای حفظ اکوسیستم این صنعت حیاتی است.