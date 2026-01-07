ثبات قیمت؛ درخواست یک تولیدکننده از دولت

سعید قاسمی تولیدکننده صنعت نوشت‌افزار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر نوسانات ارز و افزایش قیمت کاغذ اظهار کرد: نوسانات ارز در ماه‌های اخیر تأثیر قابل توجهی بر صنعت چاپ و نشر کشور گذاشته است. در دوماه اخیر شاهد افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه هستیم. مواد اولیه، به‌ویژه کاغذ، در دو ماه اخیر تقریباً دو برابر شده و هزینه چاپ نیز به تبع آن افزایش یافته است. این موضوع کار را برای ما بسیار سخت کرده است.

وی در ادامه به چالش قیمت‌گذاری کتاب اشاره کرد و یادآور شد: ما نمی‌توانیم قیمت کتاب را دو برابر کنیم، زیرا این امر باعث از دست رفتن قدرت خرید مخاطب می‌شود. باید هم قدرت خرید مشتری را در نظر بگیریم و هم چرخه فروش و حضور کتاب در ویترین کتابفروشی‌ها را حفظ کنیم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم از سود خود کم کنیم و قیمت کتاب را تنها به میزان محدودی افزایش دهیم.

تولیدکننده صنعت نوشت‌افزار درباره میزان کاهش سود خود اظهار کرد: درصد دقیقی را محاسبه نکرده‌ایم، اما این کاهش سود متغیر است و برای کتاب‌های مختلف بین ۵ تا ۲۰ درصد بوده است. هدف ما حفظ تعادل در بازار و حمایت از مخاطب است.

وی خاطرنشان کرد: ما همچنان قیمت پشت جلد را درج می‌کنیم، اما می‌دانم بسیاری از تولیدکنندگان دیگر این کار را نمی‌کنند و خریداران را به سایت خود ارجاع می‌دهند. نگرانی بزرگی که وجود دارد، این است که برخی تولیدکنندگان به دلیل فشار هزینه‌ها، کیفیت محصول را فدا کنند. این خطر به‌ویژه در مورد کاغذ که نوسان قیمت بالایی دارد، وجود دارد.

قاسمی به افزایش سایر هزینه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: دستمزدها، هزینه‌های صحافی، زینک و سلفون همگی افزایش یافته‌اند. ما سعی کردیم حقوق کارکنان را حدود ۱۵ درصد افزایش دهیم تا از وضعیت معیشتی آنان حمایت کنیم.

وی درباره تأثیر نوسانات ارز بر بازار گفت: ادعا می‌شد قیمت ارز تثبیت شده، اما مجدداً شوک‌های جدیدی مانند افزایش قیمت دلار و طلا را شاهد بودیم. این بی‌ثباتی، هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده مشکل‌ساز است. مصرف‌کننده دچار تشویش ذهنی می‌شود که امروز بخرد یا فردا؟ چند عدد بخرد؟ این نااطمینانی به ضرر همه است.

این تولیدکننده درباره آینده صنعت نوشت‌افزار بیان کرد: در سال گذشته با افزایش قیمت کاغذ، خانواده‌ها با دقت و وسواس بیشتری خرید می‌کردند. ما به عنوان تولیدکننده، پیش‌بینی‌هایی برای تیراژ و فروش داشتیم که محقق نشد. امسال مجبوریم سیاست انقباضی در پیش بگیریم و تولید را براساس نیاز واقعی بازار تنظیم کنیم. به نظرم خریدها باز هم کمتر خواهد شد.

قاسمی در پایان مهم‌ترین درخواست تولیدکنندگان از مسؤولان را این‌گونه مطرح کرد: بزرگ‌ترین کمکی که می‌توان به صنعت کرد، ایجاد ثبات در قیمت‌ها است. ثبات قیمت، حتی برای ۱۰ روز یا دوره‌های طولانی‌تر، به تولیدکننده و مصرف‌کننده آرامش می‌دهد. تولیدکننده می‌تواند برنامه‌ریزی کند، منظم‌تر تولید کند و مصرف‌کننده نیز بدون دغدغه و تشویش، خرید خود را انجام دهد.