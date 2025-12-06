به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع خبری ازتداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه و نقض آتش بس از سوی اشغالگران خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که رژیم صهیونیستی با استفاده از کوادکوپترها اقدام به تیراندازی به سمت منازل شهروندان فلسطینی در محله الشجاعیه شهر غزه کرده است.

هنوز از قربانیان احتمالی این جنایت و نقض آتش‌بس خبری مخابره نشده است.

از سوی دیگر منابع پزشکی از شهادت ۴ فلسطینی در حملات امروز ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی خبر دادند.

منابعی در بیمارستان شفا در غزه اعلام کردند که ۳ نفر تاکنون خارج از خط زرد در بیت لاهیا در شمال این باریکه به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست شهید شدند.

همچنین برخی منابع نیز از شهادت یک نفر در جبالیا در شمال نوار غزه به ضرب گلوله اشغالگران اسرائیلی خبر دادند. چندین نفر نیز تاکنون بر اثر حملات اشغالگران اسرائیلی زخمی شدند.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که روند انفجار و تخریب خانه‌های فلسطینی ها در مناطقی در رفح در جنوب نوار غزه همچنان ادامه دارد.