به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری صبح پنجشنبه در اختتامیه سومین دوره جامع آموزشی «خدمت عالمانه» با اشاره به جایگاه علم و تخصص از منظر اسلام گفت: امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام هزار و ۴۰۰ سال پیش فرمودند «هیچ حرکت و کاری نیست مگر اینکه در انجام آن نیازمند معرفت و آگاهی هستی» و این پیام روشنی برای انسان معاصر دارد که بدون تخصص نمی‌توان وارد هیچ عرصه‌ای شد.

وی با اشاره به سخنان مرحوم دکتر علی شریعتی افزود: وقتی تخصص جدی شود، تقلید هم جدی می‌شود و دنیای غرب سال‌هاست به تخصص‌های متعدد افتخار می‌کند؛ این در حالی است که اصل تخصص‌گرایی، ریشه‌ای عمیق در معارف اسلامی دارد.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی علیهماالسلام با بیان اینکه خادمی حرم اهل‌بیت (ع) مسئولیتی بسیار حساس با پیامدهای دنیوی و اخروی است، تصریح کرد: اگر خادم مرتکب خطا شود، علاوه بر آسیب به خود، می‌تواند ایمان دیگران را نیز تضعیف کند و جامعه را از فضای دینی دور سازد.

کلانتری با تأکید بر خطر تضاد میان گفتار و رفتار گفت: زمانی که زبان و عمل انسان با یکدیگر هم‌خوانی نداشته باشد، این تضاد به بطن جامعه تزریق شده و بنیان‌های اخلاقی را از درون فرسوده می‌کند.

وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) بیان کرد: پیامبر اسلام با وجود همه آزارها و سختی‌ها، به گونه‌ای رفتار می‌کردند که حتی مشرکان و بی‌دین ترین افراد، تحت تأثیر اخلاق و عمل ایشان به اسلام گرایش پیدا می‌کردند.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) در ادامه با اشاره به حدیث امام صادق (ع) مبنی بر دعوت عملی مردم به دین گفت: بهترین تبلیغ دین، رفتار درست است و اخلاق در خادمی اهل‌بیت (ع) حرف اول را می‌زند.

وی زائران حرم‌های اهل‌بیت (ع) را به چهار دسته تقسیم کرد و افزود: خادمان باید به گونه‌ای رفتار کنند که حتی افرادی که امید اندکی به بازگشت دارند، به واسطه رفتار نادرست و تعصب‌های غلط، برای همیشه از دین فاصله نگیرند.

کلانتری با اشاره به دیدگاه امام خمینی (ره) در کتاب «چهل حدیث» درباره ریا در گناه، خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش می‌کنند نسل جوان را به مرحله‌ای برسانند که نه در ظاهر و نه در باطن هیچ تعلقی به دین نداشته باشند و این مسئله مسئولیت خادمان را سنگین‌تر می‌کند.

تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) با تأکید بر ضرورت سعه‌صدر، خویشتنداری و مهربانی تصریح کرد: هدایت افراد با رفتار درست، مصداق روشن جهاد اکبر است و نماز و معنویت، حتی اگر امروز اثر نکند، روزی انسان را نجات خواهد داد.