به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه عصر شنبه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد و فرمانداران شهرستان‌ها گزارش‌های خود را از وضعیت اشتغال و تسهیلات ارائه کردند.

در این نشست، فرزاد الماسی، فرماندار پاوه، با قدردانی از تلاش‌های مسئولان بانکی استان کرمانشاه اظهار کرد: با حضور محمد رشیدی‌اقدم و صفری، جلسات شورای هماهنگی بانک‌ها در شهرستان برگزار و بخش زیادی از مشکلات حوزه پرداخت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به برگزاری جلسات اشتغال در شهرستان پاوه گفت: طی هفته‌های اخیر دو جلسه کمیته اشتغال در شهرستان برگزار شده و تاکنون هشت جلسه تخصصی با مصوبات مشخص داشته‌ایم که مستندات آن در سطح استانی نیز ارسال شده است.

وضعیت سامانه رصد و تعهدات دستگاه‌ها

الماسی با بیان اینکه شهرستان پاوه در سامانه رصد به میزان ۷۰ درصد پیشرفت داشته و در رتبه چهارم استان قرار دارد، افزود: متأسفانه برخی دستگاه‌ها و نهادها تعهدات خود در حوزه ایجاد اشتغال را به خوبی اجرا نکرده‌اند و حضور میدانی مناسبی در شهرستان ندارند.

وی به عملکرد بنیاد برکت اشاره کرد و ادامه داد: از تعهد اشتغال صد نفره این نهاد، تنها ۱۳ درصد محقق شده است که برای شهرستانی مانند پاوه رقم بسیار پایینی است. همچنین قرارگاه مهارت‌آموزی نیروهای مسلح حدود ۲۵ درصد تعهدات خود را عملیاتی کرده است.

چالش‌ها در پرداخت تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری

فرماندار پاوه در ادامه با اشاره به تسهیلات مصوب سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه گفت: شهرستان پاوه در این بخش رتبه آخر استان را دارد، به نحوی که از ۳۹ طرح بررسی شده، تنها ۳۵ طرح به بانک‌ها معرفی شده و از این تعداد، فقط دو طرح منجر به عقد قرارداد و یک طرح منجر به پرداخت شده است.

وی علت اصلی این روند را تأخیر در تأیید برخی طرح‌های با رقم بالا در تهران و همراهی نکردن برخی بانک‌ها عنوان کرد و افزود: این موضوع باعث شده بخش قابل توجهی از طرح‌های مهم شهرستان معطل بماند.

لزوم حمایت از طرح‌های کلان در مناطق مرزی

الماسی با تأکید بر مرزی بودن شهرستان پاوه، تصریح کرد: این شهرستان دارای ظرفیت‌های بالایی است اما از نبود طرح‌های کلان رنج می‌برد و انتظار می‌رود مسئولان استانی و کشوری حمایت بیشتری برای تصویب و پرداخت تسهیلات این طرح‌ها داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت پرداخت‌ها گفت: از مجموع ۱۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات پیش‌بینی‌شده، تاکنون تنها حدود ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است که تناسبی با نیازهای شهرستان ندارد.

فرماندار پاوه در پایان خواستار تسریع در روند بررسی و پرداخت تسهیلات و توجه ویژه به توسعه شهرستان‌های مرزی شد.