کوتاهی در پرداخت تسهیلات اشتغال در پاوه قابل پذیرش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی ظهر سهشنبه در نشست کمیته اشتغال شهرستان پاوه با انتقاد از تأخیر برخی مدیران و روند کند پرداخت تسهیلات اشتغال اظهار کرد: کوتاهی در انجام وظایف و پرداخت بهموقع وامهای اشتغال قابل قبول نیست و بانکها و ادارات باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
وی در ابتدای این نشست با اشاره به لزوم رعایت نظم و مسئولیتپذیری مدیران افزود: حضور بهموقع در جلسات و پرهیز از بینظمی، از بدیهیترین اصول مدیریتی است و از این پس با هرگونه تأخیر یا بیانضباطی برخورد خواهد شد، چرا که وقت و منابع مردم در این جلسات صرف میشود و انتظار خروجی مشخص وجود دارد.
فرماندار پاوه با اشاره به روند نامطلوب پرداخت تسهیلات اشتغال تصریح کرد: اختلاف آمار میان بانکها و دستگاهها و توقف پرداختها به بهانه برخی انحرافات، پذیرفتنی نیست؛ بلکه باید با نظارت دقیق و اخذ تضمینهای لازم، مسیر اشتغالزایی هموار شود.
الماسی تأکید کرد: مسئولان و مدیران باید نسبت به شهر و مردم احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند، اما متأسفانه در بسیاری از موارد، موانع اصلی اشتغال توسط خود ادارات و بانکها ایجاد میشود که این موضوع نیازمند اصلاح جدی است.
وی بر ضرورت تشکیل کمیتههای تخصصی هماهنگی و پیگیری میان بانکها و دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: هفته آینده باید گزارشهای شفاف و مقایسهای از عملکرد بانکها و ادارات ارائه شود تا میزان همکاری و یا کمکاریها بهروشنی مشخص شود.
فرماندار پاوه با هشدار نسبت به تبعات اجتماعی و امنیتی بیکاری افزود: آمار بالای بیکاری پیامدهای جدی به دنبال دارد و هرگونه تعلل در پرداخت تسهیلات، مستقیماً زندگی شهروندان و آینده جوانان این شهرستان را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی در پایان با اشاره به لزوم جذب حداکثری اعتبارات تا پایان سال اظهار کرد: فرصتهای تخصیص تسهیلات محدود است و نباید از دست برود؛ در صورت تداوم کوتاهی، مدیران عامل بانکها برای پاسخگویی دعوت خواهند شد تا روند پرداختها هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
نظر شما