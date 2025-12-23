  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

کوتاهی در پرداخت تسهیلات اشتغال در پاوه قابل پذیرش نیست

کوتاهی در پرداخت تسهیلات اشتغال در پاوه قابل پذیرش نیست

کرمانشاه- فرماندار پاوه با انتقاد از روند کند پرداخت وام‌های اشتغال، تأکید کرد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف به پاسخگویی درباره عملکرد خود هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی ظهر سه‌شنبه در نشست کمیته اشتغال شهرستان پاوه با انتقاد از تأخیر برخی مدیران و روند کند پرداخت تسهیلات اشتغال اظهار کرد: کوتاهی در انجام وظایف و پرداخت به‌موقع وام‌های اشتغال قابل قبول نیست و بانک‌ها و ادارات باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

وی در ابتدای این نشست با اشاره به لزوم رعایت نظم و مسئولیت‌پذیری مدیران افزود: حضور به‌موقع در جلسات و پرهیز از بی‌نظمی، از بدیهی‌ترین اصول مدیریتی است و از این پس با هرگونه تأخیر یا بی‌انضباطی برخورد خواهد شد، چرا که وقت و منابع مردم در این جلسات صرف می‌شود و انتظار خروجی مشخص وجود دارد.

فرماندار پاوه با اشاره به روند نامطلوب پرداخت تسهیلات اشتغال تصریح کرد: اختلاف آمار میان بانک‌ها و دستگاه‌ها و توقف پرداخت‌ها به بهانه برخی انحرافات، پذیرفتنی نیست؛ بلکه باید با نظارت دقیق و اخذ تضمین‌های لازم، مسیر اشتغال‌زایی هموار شود.

الماسی تأکید کرد: مسئولان و مدیران باید نسبت به شهر و مردم احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند، اما متأسفانه در بسیاری از موارد، موانع اصلی اشتغال توسط خود ادارات و بانک‌ها ایجاد می‌شود که این موضوع نیازمند اصلاح جدی است.

وی بر ضرورت تشکیل کمیته‌های تخصصی هماهنگی و پیگیری میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: هفته آینده باید گزارش‌های شفاف و مقایسه‌ای از عملکرد بانک‌ها و ادارات ارائه شود تا میزان همکاری و یا کم‌کاری‌ها به‌روشنی مشخص شود.

فرماندار پاوه با هشدار نسبت به تبعات اجتماعی و امنیتی بیکاری افزود: آمار بالای بیکاری پیامدهای جدی به دنبال دارد و هرگونه تعلل در پرداخت تسهیلات، مستقیماً زندگی شهروندان و آینده جوانان این شهرستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی در پایان با اشاره به لزوم جذب حداکثری اعتبارات تا پایان سال اظهار کرد: فرصت‌های تخصیص تسهیلات محدود است و نباید از دست برود؛ در صورت تداوم کوتاهی، مدیران عامل بانک‌ها برای پاسخگویی دعوت خواهند شد تا روند پرداخت‌ها هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

کد خبر 6699372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها