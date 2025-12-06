صعود صنعت نفت به رده دوم/ تساوی سایپا و شناورسازی مقابل حریفان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال، تیم صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی آبان از پالایش نفت بندرعباس میزبانی کرد که این دیدار با برتری ۲ بر یک شاگردان سید سیروس پورموسوی خاتمه یافت. این پیروزی در حالی برای صنعت نفت اتفاق افتاد که اسماعیل پوردرویش در دقیقه ۶ پالایش نفت بندرعباس را پیش انداخت اما در ادامه محسن سیفی در دقیقه ۴۳ گل تساوی را برای صنعت نفت به ثمر رساند و در دقیقه ۶۳ امید سینگ گل پیروزی بخش را وارد دروازه پالایش نفت بندرعباس کرد.

با کسب این پیروزی صنعت نفت در جدول ۲۴ امتیازی شد و بالاتر از مس شهربابک ۲۳ امتیازی در رده دوم ایستاد.

در دیگر دیدارها تیم‌های سایپا - فرد البرز و شناورسازی قشم - مس سونگون به نتیجه تساوی بدون گل رضایت دادند.