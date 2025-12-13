  1. ورزش
سایپا از کورس مدعیان عقب نماند/ داماش همچنان در قعر جدول

تیم فوتبال سایپا با کسب پیروزی در دیدار امروز برابر حریف خود، همچنان به حضور در جمع مدعیان ادامه داد و جایگاهش را در کورس رقابت حفظ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال امروز شنبه ۲۲ آذر با انجام ۴ بازی به پایان رسید که در مهم‌ترین دیدار شاگردان رضا عنایتی در تیم سایپا در دیداری خارج از خانه با تک گل حمید گلزاری موفق شدند شهرداری نوشهر را از پیش رو بردارند تا از کورس مدعیان برای صعود به لیگ برتر عقب نمانند.

مس سونگون که در منطقه سقوط قرار دارد موفق شد در دیداری خانگی با یک گل نفت و گاز گچساران را شکست دهد. علی نظری زننده تنها گل این بازی بود. آریو اسلامشهر موفق شد در تهران و با نتیجه ۳ بر یک داماش گیلان قعر نشین را شکست دهد تا به اوضاع خود در جدول سر و سامان دهد. ابوالفضل عیسی لو، عرفان روحانی و ابراهیم صالحی گل‌های آریو و میعاد یزدانی تنها گل داماش را در این بازی به ثمر رساندند.

دو تیم پالایش نفت بندعباس و مس کرمان هم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

جدول لیگ دسته اول فوتبال در پایان هفته پانزدهم

