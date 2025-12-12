توقف نساجی در تهران/ جایگاه صنعت نفت در رده دوم محکم شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال امروز جمعه ۲۱ آذر با انجام ۵ بازی پیگیری شد که در آن تیم‌های فرد البرز و بعثت کرمانشاه به تساوی بدون گل رضایت دادند.

تیم‌های هوادار و نساجی در تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. ابوالفضل اعلایی برای هوادار و پوریا رضازاده برای نساجی گلزنی کردند.

مس شهر بابک با تک گل امید سام کن موفق شد در خانه شاگردان فرشاد پیوس در تیم شناورسازی قشم را شکست دهد و همچنان به تعقیب صنعت نفت آبادان در رده دوم ادامه دهد.

پارس جنوبی جم موفق شد با نتیجه ۲ بر یک نیروی زمینی تهران را شکست دهد. فردین نجفی هر دو گل پارس جنوبی و مجتبی هاشمی نسب بازیکن فصل گذشته استقلال تک گل نماینده بوشهر را در این بازی به ثمر رساندند.

صنعت نفت آبادان موفق شد با تک گل میلاد کمندانی سه امتیاز خانگی را مقابل نود ارومیه حفظ کند و در رده دوم جایگاه خود را مستحکم کرد.

در جدول رده بندی نساجی با ۳۴ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های صنعت نفت آبادان و مس شهربابک با ۲۷ و ۲۶ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.

سایر دیدارهای این هفته فردا شنبه ۲۲ آذر برگزار خواهد شد.