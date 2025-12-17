انحلال باشگاه سایپا تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه سایپا با انتشار بیانیه‌ای انحلال رشته‌های ورزشی خود را تکذیب کرد.

در بیانیه باشگاه سایپا آمده است: متأسفانه ظرف چند ساعت گذشته خبری در برخی سایت‌های ورزشی در مورد شایعه انحلال باشگاه سایپا منتشر گردید که موجبات نگرانی برخی از اهالی فوتبال و دوستداران این باشگاه قدیمی و ریشه دار را فراهم ساخت. قطعاً دوستداران فوتبال استحضار دارند که معمولاً اینگونه اخبار زمانی می‌تواند مورد تأیید قرار گیرد که از سوی نهاد بالادستی (گروه خودروسازی سایپا) اعلان رسمی شده باشد و از آنجایی که چنین اتفاقی هرگز روی نداده، لذا به خودی خود، اصالت خبر زیر سوال رفته و کذب بودن آن مشخص می‌شود.

ضمناً گروه خودروسازی سایپا و در رأس آن شیخ زاده در طی این مدت تلاش نموده‌اند تا مشکلات مالی باشگاه، به حداقل ممکن برسد. در همین راستا گفتنی است با تدابیر اتخاذ شده توسط زارعی، مدیرعامل باشگاه تا ۴۰ درصد از میزان قرارداد بازیکنان و کادر محترم فنی، پرداخت و سایر موارد مرتبط با این موضوع نیز، به نحو مقتضی، مدیریت گردیده است. بدین ترتیب، روشن است که با وجود تمامی گرفتاری‌ها و مشکلات موجود، باشگاه سایپا با همدلی و اتحاد به حیات حرفه‌ای خود ادامه داده و بحمدالله توانسته در تمامی رشته‌های موجود، جایگاهی شایسته را در جداول مسابقاتی، به دست آورد.