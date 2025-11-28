مس شهربابک برنده بازی بزرگ لیگ یک/ صنعت نفت به سایپا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال امروز جمعه ۷ آذر با برگزاری پنج دیدار پیگیری شد که در مهم‌ترین بازی دو تیم بالانشین مس شهربابک و نساجی رو در روی هم قرار گرفتند که در پایان شاگردان قاسم شهبا در تیم مس موفق شدند با نتیجه ۲ بر یک پیروز از زمین بازی خارج شوند و فاصله خود با نساجی صدرنشین را کاهش دهند.

در دیگر بازی مهم، صنعت نفت آبادان در نوشهر تیم شهرداری این شهر را با یک گل شکست داد و هم امتیاز با سایپا شد و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر در رده چهارم قرار گرفت. دو تیم انتهای جدولی مس سونگون و داماش گیلان هم به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

فرد البرز در خانه با یک توانست نیروی زمینی تهران را شکست دهد. مس کرمان هم در یک دیدار پُر حاشیه و در خارج از خانه در حالی که ۹ نفره بازی را به اتمام رساند موفق شد پارس جنوبی جم را با یک گل شکست دهد. همچنین جمی‌ها در این بازی یک ضربه پنالتی را هم از دست دادند.

نتایج دیدارهای امروز لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

* شهرداری نوشهر صفر - صنعت نفت آبادان یک

* مس شهربابک ۲ - نساجی یک

* مس سونگون صفر - داماش گیلان صفر

* فرد البرز یک - نیروی زمینی صفر

* پارس جنوبی جم صفر - مس کرمان یک

نتایج دیدارهای روز پنجشنبه ۶ آذر لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* آریو اسلامشهر صفر - سایپا یک

* پالایش نفت بندرعباس ۲ - نود ارومیه یک

در جدول لیگ دسته اول تیم نساجی با ۳۰ امتیاز در صدر قرار دارد، مس شهربابک با ۲۲ امتیاز در رده دوم و سایپا و صنعت نفت با ۲۱ امتیاز و بر حسب تفاضل گل در رده‌های سوم و چهار قرار گرفته‌اند.

شهرداری نوشهر با ۹، مس سونگون با ۵ و داماش گیلان با ۴ امتیاز به ترتیب در رده‌های ۱۶، ۱۷ و ۱۸ جدول ایستاده‌اند.