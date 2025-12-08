جعفری: ۳۰ میلیارد تومان برای توسعه گردشگری حسنلو اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس جعفری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هم اندیشی با شوراهای اسلامی شهرستان و شهرداران نقده و محمدیار، اظهار کرد: نقده با دارا بودن آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و موقعیت جغرافیایی مناسب، قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های گردشگری استان را دارد.

وی با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذاران باید در اولویت کارها قرار گیرد، زیرا سرمایه‌گذاری محرک اصلی توسعه است، عنوان کرد: روستای حسنلو به همراه ۸ روستای کشور برای ثبت جهانی منتخب شده است.

جعفری با تأکید بر ضرورت حضور فعال ادارات در بخش محمدیار اظهار داشت: در فواصل زمانی معین میز ارتباطات مردمی در محمدیار برگزار می‌شود تا ارتباط با مردم این بخش بیش از پیش تقویت شود. همچنین روند اجرای زمین‌های نهضت ملی مسکن در محمدیار باید سرعت بگیرد تا واحدها هرچه سریع‌تر به متقاضیان تحویل شود.

فرماندار شهرستان نقده با اشاره به همدلی، مدیریت منابع و شتاب‌بخشی به توسعه همه‌جانبه شهرستان، افزود: شهرستان نقده ظرفیت‌های ارزشمندی دارد و با همدلی، تعامل و استفاده از توان شوراها می‌توانیم مسیر توسعه را شتاب بخشید. تفاوت سلیقه نباید مانع هدف مشترک ما که همان خدمت صادقانه به مردم است، شود.

جعفری با اشاره به بحران کم‌آبی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهرستان و کشور، مدیریت مصرف و اصلاح الگوی کشت را ضروری دانست و تصریح کرد: باید از کشت محصولات کم‌آب‌بر و پر بازده حمایت و از تبدیل زمین‌های دیمی به آبی جلوگیری شود. استفاده از آب سد چپرآباد برای تأمین آب شرب و کشاورزی شهرستان نیز از ضروریات ماست و با جدیت پیگیری خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان نقده و آذربایجان غربی در این جلسه از انتخاب شورای و شهردار نمونه بخش محمدیار در استان طی سال ۱۴۰۲ و شورای بخش نمونه شهرستان نقده در سال ۱۴۰۳ خبر داد و افزود: شورای اسلامی شهرستان نقده ۳۱ مصوبه جهت بررسی به استان ارسال کرده بود که ۱۱ مصوب مورد بررسی قرار گرفت و از این تعداد یک مصوبه تحت عنوان مجمع عمومی شوراهای استان که مورد استقبال استاندار هم قرار گرفت تصویب و دستورات اجرایی آن صادر شد.

پیگیری پروژه فاضلاب شهر محمدیار که به ماده ۲۳ ارجاع داده شده، روکش آسفالت محور نقده – محمدیار که تصویب شده، تقویت زیرساخت‌های ورزشی و ایجاد فضاهای اختصاصی بانوان از دیگر بحث‌های مورد بررسی در این جلسه بود.