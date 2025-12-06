احتمال حضور نماینده ایران با وایلد کارت در لیگ قهرمانان والیبال ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، کنفدراسیون والیبال آسیا از سال ۲۰۲۴ برای توسعه سطح برگزاری مسابقات و پیرو عقد قرارداد با فدراسیون جهانی، مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا را با همکاری والیبال وورلد برگزار کرد.

از سال ۲۰۲۵ نیز این رقابت‌ها با نام لیگ قهرمانان آسیا در دو بخش مردان و زنان و با حضور ۸ تیم برگزار می‌شود که قهرمانان یا نمایندگان پنج منطقه آسیای مرکزی، شمالی، جنوبی، غربی و جنوب شرقی به همراه تیم میزبان و دو سهمیه وایلدکارت از سوی کنفدراسیون والیبال آسیا هشت تیم حاضر در در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۶ خواهند بود.

بر این اساس با توجه به اینکه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیای مرکزی مردان امسال (۲۳ تا ۲۹ تیر) در مالدیو برگزار شد و نماینده ایران به دلیل مشکلات ناشی از جنگ ۱۲ روزه در حوزه محدودیت‌های ارتباطی و بسته بودن آسمان ایران و پروازها نتوانست در این رویداد شرکت کند، پس از مذاکرات و هماهنگی‌های انجام‌شده با مسئولان کنفدراسیون‌های آسیا و آسیای مرکزی و جلسات تقوی رئیس فدراسیون والیبال با «لطیف» رئیس کاوا و «رامون سوزارو» رئیس AVC، مقرر شد در صورت امکان، ایران با استفاده وایلدکارت کنفدراسیون والیبال آسیا در مسابقات لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶ شرکت کند.

بدین ترتیب در صورت اختصاص وایلد کارت آسیا به ایران، قهرمان لیگ برتر والیبال مردان کشورمان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۶ که ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در اندونزی (کاندیدای میزبانی) برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد. درخصوص حضور نماینده ایران در لیگ قهرمانان کاوا ۲۰۲۶ هیأت رئیسه سازمان لیگ و فدراسیون تصمیم گیری خواهد کرد. اما در صورت عدم دریافت وایلدکارت، نماینده ایران باید در لیگ قهرمانان آسیای مرکزی ۲۰۲۶ حاضر شود و پس از کسب عنوان قهرمانی، از طریق سهمیه این منطقه وارد مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۷ شود.

در بخش زنان نیز رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا از ۱۰ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در کره جنوبی (کاندیدای میزبانی) برگزار خواهد شد و لیگ قهرمانان آسیای مرکزی زنان نیز از ۲۰ تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ در مالدیو برکزار می‌گردد که نماینده ایران باید ابتدا در رقابت‌های کاوا شرکت کند و در صورت قهرمانی در مسابقات منطقه، سهمیه حضور در لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۰۲۶ را به دست خواهد آورد.