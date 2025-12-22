انقلابی بزرگ در برگزاری مسابقات والیبال

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیئت رئیسه فدراسیون جهانی والیبال در لوزان برگزار شد که بررسی و تصویب فرمت جدید مسابقات قهرمانی مردان و زنان جهان بزرگسالان و ردههای سنی مختلف یکی از موارد این نشست بود. بر این اساس مسابقات والیبال قهرمانی جهان والیبال (FIVB World Championships) از سال ۲۰۲۷ به بعد با این فرمت برگزار خواهد شد که شامل تغییرات کلیدی است از جمله شفافیت و انصاف است به گونهای که تیمها تا مرحله نیمهنهایی با تیمی که در گروهشان بوده دوباره بازی نکنند و از بازی تکراری جلوگیری شود.
همچنین میزبانی مشترک تا چهار کشور برای مراحل مقدماتی و یک هشتم نهایی امکان پذیر شد تا تعداد بیشتری کشور بتوانند در برگزاری مسابقات مشارکت کنند. این در صورتی است که حذف مراحل گروهی متعدد و آغاز بلافاصله مرحله حذفی (یکهشتم نهایی) پس از پایان دور مقدماتی از دیگر ویژگی این برنامه است.
بر اساس این فرمول مسابقات والیبال قهرمانی جهان با حضور ۳۲ تیم برگزار خواهد شد که در مرحله گروهی (Pool Phase)، تیمها در ۸ گروه ۴ تیمی (از A تا H) تقسیم میشوند. مرحله حذفی (Knockout) بلافاصله بعد از گروهی برگزار خواهد شد و ۱۶ تیم برتر مسابقات وارد مرحله یکهشتم نهایی (Round of 16) میشوند و دیگر خبری از مرحله گروهی دوم نیست. در پایان مرحله مقدماتی از هر گروه مقدماتی دو تیم اول و دوم صعود میکنند (جمعاً ۱۶ تیم) و فرمول بازیها ثابت است یعنی تیم اول گروه A با تیم دوم گروه H بازی میکند (۱A vs 2H) و بالعکس.
فدراسیون جهانی والیبال هدف از این تغییرات را افزایش جذابیت، شفافیت و جلوگیری از تکرار بازیهای مرحله گروهی تا قبل از نیمهنهایی اعلام کرده است. همچنین فرمت مسابقات والیبال قهرمانی ردههای سنی زیر ۱۷، ۱۹ و ۲۱ سال جهان به گونهای است که مسابقات با ۲۴ تیم در ۶ گروه ۴ تیمی شروع میشود و در ادامه ۱۶ تیم برتر شامل دو تیم برتر هر گروه و ۴ تیم سوم برتر راهی مرحله حذفی میشوند.
اما تغییر انقلابی در نحوه چیدمان مرحله حذفی است؛ جایی که از «سیستم رنکینگ ترکیبی» استفاده خواهد شد. در این روش، ۱۶ تیم صعود کننده بر اساس عملکردشان (برد، امتیاز، معدل ست و پوئن) در دور گروهی از رتبه ۱ تا ۱۶ سیدبندی میشوند و تیم سید ۱ با ۱۶، سید ۲ با ۱۵ و … بازی خواهند کرد. این قانون باعث میشود تیمها برای کسب بهترین جایگاه در جدول کلی، تا آخرین امتیاز بجنگند.
بنابراین دیگر فقط صعود کردن مهم نیست؛ بلکه هر ست و هر امتیاز در مرحله گروهی مهم است تا تیم در جدول کلی رتبه بهتری بگیرد و در مرحله حذفی با حریف آسانتری (تیمهای پایین جدول) روبرو شود. بر اساس این فرمت مسابقات والیبال قهرمانی ردههای سنی جهان به مدت ۱۱ روز با ۵۶ مسابقه پیگیری خواهد شد.
نظر شما