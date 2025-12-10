هیچ رشته تیمی به اندازه والیبال موفق نبوده/دنبال سهمیه وایلدکارت هستیم

میلاد تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تغییر شیوه برگزاری لیگ قهرمانان والیبال آسیا گفت: قانون مسابقات جام باشگاه‌های آسیا یا همان لیگ قهرمانان آسیا امسال تغییر کرده است. تعداد تیم‌ها کاهش یافته و هشت تیم در رقابت‌ها حضور پیدا می‌کنند. طبق قانون جدید، قهرمان پنج زون آسیا به‌صورت مستقیم راهی مسابقات خواهند شد و سه تیم دیگر توسط Volleyball World آسیا انتخاب می‌شوند که طبعاً یک تیم میزبان و دو سهمیه نیز به‌صورت وایلد کارت اختصاص می‌یابد.

به دلیل جنگ امکان حضور در مسابقات آسیایی مرکزی را نداشتیم

وی بااشاره به شرایط تیم ملی والیبال ایران و احتمال تخصیص سهمیه وایلدکارت گفت: این رقابت‌ها در دوران جنگ ۱۲ روزه بوده و تقریباً حدود ۲۰ روز بعد از پایان جنگ ۱۲ روزه بود، زمانی که هنوز پروازهای ما برقرار نشده بود و عملاً اعزام‌ها را کنسل کرده بودیم. قبل از آن هم به دلیل شرایط جنگی امکان دریافت ویزا یا برقراری ارتباط وجود نداشت و حضور در مسابقات مقدور نبود. این موضوع را از قبل به کنفدراسیون آسیا اطلاع داده بودیم که به دلیل شرایط جنگ در ایران امکان حضور در مسابقات آسیایی مرکزی را نداریم.

برای اختصاص سهمیه وایلدکارت به والیبال ایران در تلاش هستیم

تقوی تأکید کرد: از آنجا که تیم والیبال سیرجان قهرمان دوره قبلی لیگ قهرمانان آسیا در سال ۴۰۳ بود و به مسابقات قهرمانی جهان اعزام شد، منطقی است که به‌عنوان قهرمان دوره قبل از سهمیه وایلدکارت استفاده کند. در این زمینه جلسه‌ای با «رامون سوزارو» رئیس AVC در زمان مراسم افتتاحیه ساختمان جدید کنفدراسیون آسیا در تایلند داشتم. صحبت‌های خوبی رد و بدل شد و او حمایت کامل خود را از این مسئله اعلام کرد و تأکید داشت که باشگاه‌های ایران همواره از بهترین‌های جام باشگاه‌های آسیا بوده‌اند و نتایج بسیار خوبی کسب کرده‌اند. بنابراین منطقی است که یکی از وایلدکارت‌ها به ایران تعلق بگیرد. البته تأیید نهایی بر عهده فدراسیون جهانی است و پیگیری‌های لازم در حال انجام است. فدراسیون جهانی نیز تأیید کرده که ایران به دلیل شرایط جنگی امکان حضور در مسابقات را نداشته است. امیدواریم به‌زودی این موضوع نهایی شود.

کار سختی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نداریم

رئیس فدراسیون والیبال در مورد عدم صدور وایلدکارت برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا گفت: نماینده ایران باید در لیگ قهرمانان آسیای مرکزی ۲۰۲۶ حاضر شود و پس از کسب عنوان قهرمانی، از طریق سهمیه این منطقه در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۷ شرکت کند. از هر زون یک تیم سهمیه وجود دارد و به همین دلیل کار سختی نخواهیم داشت، هرچند والیبال رشته‌ای است که هیچ‌چیز را نمی‌توان از قبل پیش‌بینی کرد. مسابقات آسیای مرکزی امسال احتمالاً در بهمن‌ماه برگزار می‌شود و پس از آن تیم قهرمان مستقیم به مسابقات قهرمانی آسیا خواهد رفت.

وی گفت: در بخش زنان نیز رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا از ۱۰ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در کره جنوبی (نامزد میزبانی) برگزار خواهد شد و لیگ قهرمانان آسیای مرکزی زنان نیز از ۲۰ تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ در مالدیو برگزار خواهد شد. نماینده ایران ابتدا باید در رقابت‌های کاوا شرکت کند و در صورت قهرمانی در مسابقات منطقه آسیای مرکزی، سهمیه حضور در لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۰۲۶ را به دست خواهد آورد.

هیچ رشته تیمی به اندازه والیبال موفق نبود

رئیس فدراسیون والیبال در مورد عملکرد تیم‌های والیبال در مسابقاتی که امسال برگزار شد، عنوان کرد: ما سال بسیار شلوغ و سختی داشتیم؛ ۳۷ اعزام با حدود ۷۵۰ نفر در مسابقات مختلف شرکت کردند. ما بیشتر از یک سال در مسابقات بودیم و در ۳۷۷ روز مسابقه در نقاط مختلف جهان شرکت کردیم و با ۴۷۶ تیم رقابت داشتیم که آمار قابل توجهی است. کسب حتی یک مدال در رشته‌های تیمی دشوار است اما امسال ۱۰ طلا، ۲ نقره و ۳ برنز برای کشور به دست آمد. ما تنها رشته تیمی بودیم که در دو کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی بحرین و بازی‌های همبستگی اسلامی ریاض حضور داشتیم و از چهار تیم اعزامی سالنی، سه مدال طلا و یک برنز کسب کردیم. فکر می‌کنم هیچ رشته تیمی چنین کارنامه‌ای نداشت و به نظرم عملکرد تیم‌های ملی کاملاً قابل دفاع و تقدیر است، اما نباید به این نتایج مغرور شویم.

وی تأکید کرد: سال آینده سالی بسیار سخت و مهم برای بانوان و هم برای آقایان خواهد بود و امیدواریم نتایج بهتری کسب کنیم. میانگین سنی تیم‌های بزرگسالان بانوان و آقایان زیر ۲۵ سال است و انتظار داریم با افزایش تجربه، نتایج بهتری کسب شود.

به تیم ملی والیبال بانوان امیدوارم

رئیس فدراسیون والیبال در مورد عملکرد تیم ملی والیبال بانوان در بازی‌های کشورهای اسلامی نسبت به دوره قبل که یک پله نزول داشتند، گفت: اگر تیم ملی والیبال بانوان روز اول مسابقات ریاض به آذربایجان نمی‌خورد و با ترکیه بازی می‌کرد، ممکن بود نتیجه متفاوتی رقم بخورد. به نظر من تفاوت زیادی بین نقره و برنز وجود ندارد، هرچند فاصله طلا و نقره زیاد است. اما همین که دختران ما با مدال برگشتند قابل تقدیر است.

میلاد تقوی در پایان گفت: تیم ملی بانوان تیمی نوپا است و سال آینده دو رویداد مهم پیش‌رو داریم؛ مسابقات قهرمانی آسیا که پس از چند سال دوباره برگزار می‌شود و همچنین بازی‌های آسیایی ناگویا که برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد چرا که برای نخستین‌بار پس از انقلاب تیم ملی بانوان به این کاروان اضافه کنیم. من نسبت به موفقیت این تیم در سال آینده بسیار امیدوار هستم.