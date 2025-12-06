پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با آغاز سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان پیامی منتشر کرد که متن آن بدین شرح است:
«نسل کودک و نوجوان، آینۀ روشن آیندۀ هر جامعه و روشنکنندۀ چشمانداز تعالی فرهنگی و انسانی است، ذهن جستوجوگر، تخیل درخشان و روح خلاق این نسل، مسئولیتی خطیر و در عین حال سرشار از امید و انگیزه را به همراه دارد و هنر تئاتر کودک و نوجوان، زبان بیبدیل احساسات و اندیشههاست و در این مسیر نقشی کمنظیر ایفا میکند.
امیدواریم در سیاُمین جشنوارۀ بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان، با ثمر رسیدن تلاشهای خستگیناپذیر هنرمندان، شاهد کارکردهای گسترده این هنر سترگ باشیم. این مهم پلی است میان رؤیا و واقعیت، آموزش و لذت، فردیت و جامعه.
شعار این جشنواره، «کودک امروز، روایت تازه، صحنۀ فردا»، اشارهای است به نویدبخش بودن روایتهای نو برای آیندهای روشن و امیدآفرین. یقین داریم که آفرینشهای هنری این عرصه، فرصتهای کممانند است برای شکوفایی استعدادها و توسعۀ ذهنی و عاطفی کودکان و نوجوانان و بستری است برای تحکیم هویت ملی، دینی و انسانی.
با اعتقاد راسخ به ظرفیتهای تئاتر کودک و نوجوان، به برگزاری باشکوه و موفق این دوره از جشنواره امیدواریم و برای تمامی دستاندرکاران و هنرمندان پرتلاش عرصۀ نمایش کودک در برپایی این رویداد ارزشمند، آرزوی توفیق دارم.»
سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان از ۱۵ تا ۲۰ آذر به دبیری آزاده انصاری در شهر همدان در حال برگزاری است.
