مردانی: عدالت فرهنگی با گسترش جشنواره‌های هنری در کشور محقق می‌شود

کرمان- مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: فعالیت‌ها و جشنواره‌های هنری باید در سطح کشور گسترش یابد تا عدالت فرهنگی محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مردانی، ظهر جمعه در دیدار استاندار کرمان با کارگردانان، هیأت داوران و اعضای ستاد برگزاری سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان کرمان، گفت: با همت مسئولان استان و هنرمندان کرمان، آینده فرهنگ و هنر استان روشن و امیدوارکننده خواهد بود.

وی حضور استاندار کرمان در جمع کارگردانان تئاتر را مغتنم دانست و گفت: مطالب هنرمندان از روی شوق و ذوق است و در بین استان‌ها، استاندار کرمان بیشترین دیدار را با وزیر و معاونت‌های مختلف داشته اند که فرهیختگی، منش، دیدگاه و فهم و درک بالا از فرهنگ و هنر نشان را می‌دهد.

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اینکه استاندار کرمان دغدغه دارد جشنواره موسیقی نواحی را به استان کرمان برگرداند، ستودنی است، زیرا خیلی جاها جشنواره‌ها جابه‌جا شده ولی هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ کسی هم مطالبه نکرده است.

وی ادامه داد: با پیشنهاد و پیگیری استاندار کرمان، افتتاحیه و پنج بخش از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر امسال در کرمان برگزار می‌شود؛ یعنی کرمان بر فراز باشد و این رویداد گام مهمی در تمرکززدایی فرهنگی و تقویت ظرفیت‌های هنری استان‌هاست.

مردانی، اظهار داشت: همچنین به درخواست استاندار کرمان، علاوه بر پنج بخش از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، پنج کارگاه آموزشی نمایشنامه‌نویسی، کارگردانی، عکس و پوستر از ۲۲ تا ۲۶ دی‌ماه در استان کرمان برگزار می‌شود.

وی خطاب به کارگردانان و هنرمندان تئاتر افزود: اجازه دهید به بضاعت استان و استانداری این اتفاقات رخ دهد و نوید بخش این است که با دیدگاه استاندار و همکاران ایشان و پیگیری موضوعات مختلف توسط مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان که از بهترین مدیران ما هستند، اتفاقات خوبی به لحاظ زیرساخت‌ها و نرم افزاری رخ می‌دهد.

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ما در اداره کل هنرهای نمایشی بنا را بر آموزش و تولید گذاشتیم و در راستای شعار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که «ایران فقط تهران نیست» باید فعالیت‌ها و جشنواره‌های هنری را در سطح کشور گسترش دهیم تا عدالت فرهنگی محقق شود.

مردانی، ادامه داد: جشنواره کودک و نوجوان در همدان و برگزاری بخشی از جشنواره تئاتر فجر در کرمان در همین راستا انجام شده است.

وی تصریح کرد: با همین رویکرد جشنواره‌ها را به سمت استان‌ها هدایت می‌کنیم و آخرین آن افتتاحیه جشنواره تئاتر فجر در کرمان است.

مردانی، همچنین از تلاش‌های مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، قدردانی کرد و افزود: کرمان ظرفیت‌های صنعتی و معدنی فراوان دارد که با مدیریت هوشمندانه استاندار، هدایت این ظرفیت‌ها به سمت فرهنگ و هنر می‌تواند در توسعه فرهنگی نقش مؤثری ایفا کند زیرا توسعه پایدار بدون رشد فرهنگ و هنر امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه تئاتر زنده‌ترین شکل هنر است تصریح کرد: جامعه‌ای که تئاتر پویا دارد، جامعه‌ای شاد، زنده و امیدوار است و جامعه تئاتری به همه بخش‌ها کمک می‌کند.

مدیرکل هنرهای نمایشی با اشاره به موفقیت سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان کرمان گفت: این جشنواره از نظر نظم در اجرا، تعداد گروه‌های شرکت‌کننده و کیفیت برگزاری، کم نظیر و الگوی موفقی است.

وی با تاکید بر توجه به کیفیت آثار، ادامه داد: تکریم هنرمندان در مکان خوب و برنامه‌ریزی دقیق در برگزاری رویدادهای جشنواره نشان داد که مدیریت فرهنگی استان کرمان مسیر درستی را طی می‌کند.

