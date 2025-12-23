به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری، صبح سه‌شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، با اشاره به معضل استقرار صنایع در کشور، اظهار داشت: در دهه‌های گذشته به دلیل بی‌توجهی به مسئله جانمایی استقرار صنایع، شاهد توسعه صنایعی بودیم که بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های محیط زیستی مناطق، منجر به تخریب محیط زیست، تخلیه آبخوان‌ها، فرونشست زمین و آلودگی‌های متعدد شده که سلامت مردم را تهدید می‌کند.

انصاری با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در برهه‌ای دشوار مسئولیت خود را بر عهده دارد، بیان کرد: با حمایت ارکان مختلف، به‌ویژه مسئولین استانی، بتوان بر این چالش‌ها غلبه کرد.

وی مهم‌ترین سند بالادستی در حوزه محیط زیست را سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و افزود: این سیاست‌ها که بیش از ۱۰ سال پیش ابلاغ شده‌اند، نقشه‌راه ما در حفاظت از محیط زیست هستند و باید به عنوان خط مشی اصلی کشور در حکمرانی محیط زیست مد نظر قرار گیرند. چه بسا اگر این موارد در ادوار گذشته مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز با این حجم از مسائل و چالش‌ها مواجه نبودیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور خواستار همکاری استانداران محترم شد تا توسعه‌ای همه‌جانبه محقق شود که هم منافع مردم تأمین شود و هم محیط زیست حفاظت شود.

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود، از استاندار یزد به دلیل داشتن رویکرد محیط زیستی قدردانی کرد و این همکاری را فرصتی برای همکاران استانی دانست تا مشکلات موجود کاهش یابد.

وی همچنین بر اهمیت آموزه‌های دینی در حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و گفت: حمایت‌های ائمه و تأکید بر آموزه‌های دین مبین اسلام که بر لزوم همزیستی با طبیعت، احترام به درختان و سایر عناصر تأکید دارد و به طور خاص در قرآن مورد اشاره قرار گرفته که طبیعت واجد شعور است و ما باید در سایه همزیستی با آن زندگی کنیم.