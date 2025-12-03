اخبار بریکس؛ از جهش تجارت آسیا تا صعود ایران در تولید فولاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، پژوهشگران چینی در تحلیل جدید نمونههای مأموریت چانگئه-۶ اعلام کردند چسبندگی بالای خاک کرهماه در نیمکره پنهان به دلیل ذرات بسیار ریز، زاویهدار و قرارگیری طولانی در برابر شرایط سخت فضای عمیق است.
در تحولی مهم در تجارت خارجی، حجم مبادلات میان امارات متحده عربی و هند برای نخستینبار از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است. دو کشور همچنین درباره رفع موانع تجاری و افزایش صادرات غیرنفتی توافق کردهاند.
بر اساس دادههای انجمن جهانی فولاد، ایران با سه پله صعود به جایگاه هفتمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان رسیده و همچنان بیشترین سهم تولید منطقه را در اختیار دارد.
دولت مصر اعلام کرده است سهم فناوری هوش مصنوعی در تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال ۲۰۳۰ به ۷.۷ درصد خواهد رسید. توسعه نیروی کار دیجیتال، تقویت تابآوری سایبری و گسترش فناوریهای سبز از محورهای اصلی این برنامه است.
اندونزی و آفریقای جنوبی نیز بر سر لغو متقابل روادید به توافق رسیدهاند؛ اقدامی که با هدف تقویت پیوندهای انسانی و توسعه همکاریهای دو کشور انجام شده است.
سازمان نظارت بر سلامت برزیل مجوز مصرف نخستین واکسن تکدوزه دنیا علیه تب دنگی را صادر کرد. این واکسن توسط مؤسسه بوتانتان تولید شده و برای افراد ۱۲ تا ۵۹ سال قابل استفاده خواهد بود.
سرمایهگذاری مستقیم امارات در اقتصاد قزاقستان در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ دو برابر شده است. دو کشور همچنین درباره ایجاد یک مرکز نوآوری مشترک برای دیجیتالیسازی مدیریت دولتی گفتوگو کردهاند.
در روسیه، پژوهشگران مرکز فدرال «بورسکوف» و دانشگاه دولتی نووسیبیرسک ترکیبات جدیدی را برای تولید پارچه و پوششهای خودتمیزشونده توسعه میدهند؛ فناوریای که میتواند در مراکز پزشکی و آزمایشگاهی کاربرد گسترده داشته باشد.
اندونزی اعلام کرد که ساخت هفت نیروگاه سازگار با محیط زیست را از سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد کرد. این نیروگاهها روزانه ۱۲ هزار تن پسماند شهری را پردازش و حدود ۱۹۷ مگاوات برق تولید خواهند کرد. طبق برنامه ملی، تعداد این تأسیسات تا سال ۲۰۲۹ به ۳۳ واحد افزایش مییابد.
اتیوپی نیز قصد دارد رکورد تازهای در صادرات قهوه ثبت کند. دولت این کشور پیشبینی کرده است صادرات قهوه در سال مالی جاری به ۶۰۰ هزار تن و درآمد حاصل از آن به بیش از ۳ میلیارد دلار برسد.
نظر شما