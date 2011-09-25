تدابیر دانشگاه های خراسان جنوبی برای 42 هزار دانشجو

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان جنوبی با 42 هزار دانشجو به عنوان دانشگاهی ترین استان کشور شناخته شده است.

هر سال در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید دانشجویان مراکز دانشگاهی دغدغه هایی را مطرح می کنند که از جمله آن می توان به تامین خوابگاه، سرویس، ثبت نام و ... اشاره کرد.

2600 دانشجوی ورودی جدید در دانشگاه بیرجند

رئیس دانشگاه بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد دانشجویان ورودی سال تحصیلی 91- 90 را دو هزار و 600 دانشجو اعلام کرد و گفت: با احتساب این آمار جمعیت دانشجویی دانشگاه بیرجند به 10 هزار نفر می رسد.

محمدرضا میری با بیان اینکه دانشجویان در مقاطع کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری اشتغال به تحصیل دارند، اظهار داشت: این دانشجویان در 10 دانشکده و پنج آموزشکده اقماری در سطح استان مشغول به تحصیل هستند.

اسکان100 درصد دانشجویان دانشگاه بیرجند در خوابگاه

وی اضافه کرد: مشکل اسکان دانشجویان با ایجاد خوابگاه های خودگردان در مرکز استان رفع شده و این دانشگاه هیچ مشکلی برای اسکان دانشجویان در خوابگاه های خودگردان پسران و دختران ندارد.

میری تعداد خوابگاه های دانشگاه بیرجند را 17 باب عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد 11 خوابگاه ملکی و مابقی خودگران هستند.

وی در خصوص خدمات دهی و ایاب و ذهاب دانشجویان، تصریح کرد: در این راستا خط ویژه ای برای رفت و آمد دانشجویان تعریف می شود و به نسبت حضور دانشجو در دانشگاه، کارت بلیت الکترونیکی شارژ خواهد شد.

میری در خصوص آموزشکده های اقماری دانشگاه بیرجند نیز بیان کرد: تمهیدات لازم برای پذیرش دانشجو، خوابگاه و سرویس رفت و آمد در این آموزشکده ها اتخاذ شده و به دلیل اینکه در شهرستان های استان فاصله بین آموزشکده و محل اسکان دانشجویان زیاد نیست دانشجویان برای رفت و آمد نیاز به سرویس ندارند.

رئیس دانشگاه بیرجند تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه را 250 نفر برشمرد و یادآور شد: سرانه استاد به دانشجو در این دانشگاه به 21 الی 27 نفر است.

راه اندازی هفت رشته جدید در دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور واحد خراسان جنوبی نیز در گفتگو با مهر، از راه اندازی هفت رشته مهندسی در سال تحصیلی جدید در این دانشگاه خبر داد.

محسن الله پور جمعیت دانشجویی این دانشگاه را 15 هزار دانشجو اعلام کرد و اظهار داشت: این دانشجویان در 12 مرکز و واحد آموزشی مشغول به تحصیل هستند.

وی آمار دانشجویان ورودی جدید را پنج هزار نفر عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد دو هزار و 300 نفر در مرکز بیرجند پذیرش شده اند.

الله پور با بیان اینکه دانشجویان در 87 کد رشته مشغول به تحصیل هستند، افزود: امسال رشته های مهندسی برق با سه گرایش، شیمی، پولیمر، عمران و شهرسازی به رشته های تحصیلی دانشگاه افزوده شده است.

دانشگاه پیام نور تعهدی در قبال تامین خوابگاه ندارد

وی با بیان این که دانشگاه پیام نور بیشترین جمعیت دانشجویی استان را به خود اختصاص داده است، افزود: با توجه به جمعیت بالای دانشجویی این دانشگاه از توسعه فیزیکی مطلوبی برخوردار است.

الله پور گروه های ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی، فنی و مهندسی، معماری و کشاورزی را از جمله گروه های آموزشی دانشگاه برشمرد و بیان داشت: این دانشگاه امسال همچنین در سه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، مترجمی زبان و ادبیات انگلیسی و در مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و زمین شناسی پذیرش دانشجو خواهد داشت.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور واحد خراسان جنوبی در خصوص تامین خوابگاه برای دانشجویان، گفت: دانشگاه پیام نور تعهدی در قبال تامین خوابگاه و وسیله رفت و آمد دانشجویان ندارد، اما با مساعدت تشکل های دانشجویی، مسئولان دانشگاه و سازمان اتوبوسرانی، خوابگاه و وسیله نقلیه دانشجویان تا حدودی تامین شده است.

نیمی از ظرفیت خوابگاه های دانشگاه صنعتی خالی است

مسئول واحد آمار و اطلاعات دانشگاه صنعتی بیرجند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از وجود چهار باب خوابگاه در این دانشگاه خبر داد و گفت: از این تعداد سه باب خوابگاه مربوط به پسران و یک باب متعلق به دختران است.

سید محمود خراشادیزاده ظرفیت خوابگاه های پسرانه این دانشگاه را 300 نفر و خوابگاه دخترانه خودگران را 80 نفر عنوان کرد و بیان داشت: در حال حاضر در هر خوابگاه 100 نفر اسکان دارند.

وی با بیان اینکه دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند مشکل اسکان ندارند، افزود: خوابگاه های دانشگاه ظرفیت خالی دارند به طوریکه در صورت تجهیز این اماکن قابلیت پذیرش 300 دانشجو در هر باب خوابگاه را دارند.

خراشادی زاده همچنین تعداد ورودی های جدید این دانشگاه را 321 نفر برشمرد و بیان کرد: با اضافه شدن دانشجویان جدید جمعیت دانشجویی دانشگاه صنعتی بیرجند به هزار و 200 نفر می رسد.

وی اضافه کرد: در زمینه رفت و آمد دانشجویان نیز با سازمان اتوبوسرانی بیرجند رایزنی شده و دانشگاه برای دانشجویان کارت بلیت الکترونیکی تهیه کرده است و دانشجویان دختر هم از مقابل خوابگاه ها تا محل دانشگاه سرویس دهی می شوند.

اشتغال به تحصیل هشت هزار دانشجو در دانشگاه آزاد بیرجند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خراسان جنوبی نیز در گفتگو با مهر، از اشتغال به تحصیل هشت هزار دانشجو در سال تحصیلی گذشته در این دانشگاه خبر داد و گفت: پیش بینی می شود در ترم های مهر و بهمن دو هزار دانشجو پذیرش شوند.

علی چهکندی نژاد با بیان اینکه این دانشجویان در پنج دانشکده این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند، افزود: علاوه بر این دانشگاه بیرجند هم یک دانشکده با نام سماء دارد که 500 دانشجو در آن تحصیل می کنند.

وی با بیان اینکه مشکل خوابگاه در دانشگاه آزاد اسلامی نداریم، عنوان کرد: به کلیه متقاضیان خوابگاه داده می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خراسان جنوبی در ادامه از وجود پنج بلوک خوابگاه در این دانشگاه خبر داد.

چهکندی نژاد در پایان با اشاره به امکانات رفاهی این دانشگاه، یادآور شد: سرویس رفت و آمد به صورت رایگان به دلیل وجود فاصله بین سازمان مرکزی و دانشکده های دانشگاه همانند سال های قبل در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

فعالیت 13 مرکز علمی کاربردی در خراسان جنوبی

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جامع علمی- کاربردی خراسان جنوبی نیز در گفتگو با مهر، تعداد دانشجویان مراکز علمی کاربردی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی را در حال حاضر سه هزار و 600 نفر اعلام کرد.

محمدحسین دلیری با بیان اینکه تا سال گذشته دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 11 مرکز علمی کاربردی فعال داشته است، افزود: امسال دو مرکزعلمی کاربردی، با نام هلال احمر و فنی و حرفه ای خراسان جنوبی به این مراکز اضافه شده است.

وی اضافه کرد: مرکز علمی کاربردی هلال احمر در رشته کاردانی پودمانی امداد و سوانح و مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای در رشته های برق گرایش الکترونیک و ابزار دقیق، تعمیر و نگهداری خودرو، تولید مبلمان، جوشکاری، ماشین ابزار و نقشه کشی صنعتی پذیرش دانشجو خواهد داشت.

دلیری با بیان اینکه در سالهای گذشته پذیرش دانشجوی ترمی در دی ماه انجام می شده است، عنوان کرد: زمان پذیرش در دانشگاه جامع علمی کاربردی امسال تغییر کرده، به طوریکه برای نخستین بار دفترچه متقاضی پذیرش در دوره کاردانی ترمی از ششم الی 13شهریور ماه توزیع و هشتم مهرماه امتحان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه ثبت نام اولین پذیرش دانشجوی دوره های کاردانی پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز از 20شهریور ماه آغاز شده و تا 27 ماه جاری ادامه دارد، اظهارداشت: تعداد پذیرش کارشناسی های پودمانی این دانشگاه 259 نفر بوده و 630 نفر کاردانی پودمانی پذیرش خواهد شد.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جامع علمی- کاربردی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: این دانشگاه الزامی در زمینه خوابگاه و سرویس رفت و آمد دانشجویان ندارد، اما برخی مراکز علمی کاربردی استان همانند جهاد کشاورزی بیرجند، جهادکشاورزی قاین، نهبندان و بشرویه برای پذیرش دانشجو خارج از استان تامین خوابگاه و سرویس رفت و آمد را تقبل و تعهد کردند.