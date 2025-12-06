۱۵ هزار معلول در خوزستان پشت نوبت دریافت حق پرستاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهران کریمیان ظهر شنبه در نشست مدیران کل دستگاههای اجرایی با جمعی از معلولان موفق و نخبه خوزستان که به مناسبت هفته افراد دارای معلولیت برگزار شد، اظهار کرد: افراد معلول هرساله مطالبه دارند تا درخواستهای آنها به سمع مسئولین برسد و مسائل آنها مرتفع شود لذا امروز جلسهای با این هدف تشکیل شد؛ بسیاری از افراد حاضر در جلسه بارها پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورده و افتخار آفرینی کردهاند.
مدیرکل بهزیستی خوزستان شعار امسال را «فراگیرسازی و تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت» اعلام کرد و گفت: فراگیرسازی یعنی افراد دارای معلولیت باید در جامعه پذیرفته شوند و فرصت برابر داشته باشند که رشد کنند، در تمام تصمیم گیری ها مشارکت داشته و بدون تبعیض در جامعه حضور فعال داشته باشند.
وی ادامه داد: باید افراد دارای معلولیت را باور داشته و بپذیریم این افراد جزئی از جامعه هستند، دنیایی از استعداد و خلاقیت دارند لذا جامعه باید فرصت را در اختیارشان قرار دهد تا برای خود و کشور مفید باشند.
مدیرکل بهزیستی خوزستان با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۲ درصد جمعیت کشور را معلولین ذهنی، جسمی، نابینا، ناشنوا، اوتیسم و.. تشکیل میدهند، ادامه داد: بزرگترین گروه در کشور را افراد معلول تشکیل میدهند که حدود یک میلیون و ۶۴۵ هزار و ۶۳۷ نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور هستند. البته تعدادی هم به دلایل مختلف ازجمله تمکن مالی، شاغل بودن و حمایت از سایر نهادها و… تشکیل پرونده ندادهاند.
کریمیان بیان کرد: در خوزستان حدود ۱۱۰ هزار و ۶۶۳ افراد دارای پرونده فعال در بهزیستی هستند و رتبه چهارم تعداد معلولین بهزیستی کشور به این استان اختصاص داده شده است.
وی با اشاره به بخشی از اقدامات صورت گرفته توسط بهزیستی عنوان کرد: حدود ۱۵۷ میلیارد تومان مستمری از سوی دولت به صورت ماهانه به حساب معلولین خوزستان واریز میشود. همچنین ۱۰ هزار و ۷۸۱ نفر در خوزستان حق پرستاری را دریافت میکنند که ماهانه بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان است.
مدیرکل بهزیستی خوزستان حق پرستاری را یکی از مطالبات به حق این قشر خواند و افزود: در حال حاضر ۱۵ هزار نفر پشت نوبت هستند که نیاز است در کمیسیونهای بودجه و بوده سال آینده دیده شود.
کریمیان با بیان اینکه در خوزستان ۴۹ مرکز شبانه روزی نگهداری از معلولین فعال است، تصریح کرد: ۲ هزار و ۳۰۰ معلول ذهنی، جسمی، سالمند و بیمار روانی در این مراکز نگهداری میشوند که هزینه نگهداری آنها ماهانه حدود ۱۷ میلیارد تومان است. همچنین ۹۹ مرکز روزانه خدمات توانبخشی و آموزشی به سه هزار و ۳۰۰ نفر در سطح استان ارائه خدمت میکنند.
به گفته وی، ۲۰ مرکز خدمات مراقبتی و روزانه در خوزستان وجود دارد که برای یک هزار و ۱۰۰ نفر کارهای درمانی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان انجام میگیرد.
مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه، گفت: در راستای توانمندسازی افراد دارای معلولیت در روستا، به حدود ۳۵ هزار فرد با کمک تسهیل گران، شوراهای محلی و معتمدان خدمات ارائه میشود.
کریمیان افزود: در هشت ماه اخیر سه هزار و ۱۰۰ نوع ملزومات توانبخشی در خوزستان توزیع شده است.
وی کاشت حلزونی شنوایی را یکی از اقدامات خوب این اداره اعلام و عنوان کرد: به کمک یکی از مراکز کاشت، برای کودکانی که ناشنوایی عمیق دارند کار صورت میگیرد تا همچون افراد عادی زندگی داشته باشند و در یکسال اخیر ۲۳۲ نفر کاشت انجام دادهاند.
مدیرکل بهزیستی خوزستان ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون به ۲۴۰ مددجو در تهیه جهیزیه کمک شده است تا پایان سال تلاش داریم پشت نوبت جهیزیه نداشته باشیم.
کریمیان با بیان اینکه بهزیستی بیش از ۱۷۰ فعالیت انجام میدهد و گروههای مختلفی را تحت حمایت دارد و یکی از گروهها افراد دارای معلولیت هستند، تاکید کرد، این دستگاه با چالشهایی مواجه است؛ سازمان بهزیستی و افراد تحت پوشش مستحقترین گروه برای استفاده از مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و صنایع هستند، برای امور فرهنگی و رفاهی و خدماتی معلولین نیازمند امکاناتی هستیم و با بسیاری از شرکتها رایزنی میشود اما کمکها بسیار محدود است و پاسخگو نمیباشد.
وی یکی از دیگر مطالبات را اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان خواند و بیان کرد: این مساله خواسته بسیاری از معلولین است، شاید در کمتر کشور دنیا این قانون مترقی وجود داشته باشد که با تلاش نمایندگان مجلس تصویب شده اما تاکنون به صورت ناقص اجرا شده است و نیاز تلاش شبانه روزی برای اجرای آن میباشد.
نظر شما