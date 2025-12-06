به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری شامگاه شنبه در جریان سفر به استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون پشت به دریا کرده بودیم اما اکنون با برنامهای منسجم، گردشگری دریایی را فعال کردهایم.
وی با اشاره برنامههای جدید دولت برای توسعه اقتصاد دریانوردی خبر داد و گفت: توسعه گردشگری دریایی علاوه بر رونق اقتصادی، اشتغالزایی و جذب گردشگر خارجی میتواند تصویر ایران را در سطح بینالمللی بهعنوان مقصدی امن و جذاب تثبیت کند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به توافق اخیر ایران با وزیر گردشگری عمان در بنادر کشور، از آغاز فصل تازهای در اقتصاد دریا محور خبر داد و گفت: با این مهم، شمار زیادی کشتی به سمت بنادر ایران حرکت خواهند کرد و این امر میتواند ظرفیتهای گردشگری خلیج فارس را بهطور جدی فعال کند.
صالحی امیری همچنین از برگزاری اجلاس استانداران ساحلی با حضور نمایندگان دولت خبر داد و گفت: هماهنگیهای لازم برای توسعه گردشگری دریایی در سواحل خزر و خلیج فارس انجام شده و سرمایهگذاران این حوزه نیز وارد عمل شدهاند.
وی با بیان اینکه ایران ظرفیتهای گستردهای در حوزه گردشگری دارد، تصریح کرد: استان مرکزی بهعنوان یکی از قطبهای تاریخی و فرهنگی کشور، میتواند با توسعه زیرساختها و جذب سرمایهگذاران، به مقصد مهم گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.
