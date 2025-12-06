  1. استانها
  2. مرکزی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۲

صالحی امیری: توافق ایران و عمان، گردشگری دریایی را رونق می‌دهد

صالحی امیری: توافق ایران و عمان، گردشگری دریایی را رونق می‌دهد

اراک- وزیر میراث فرهنگی با اشاره به توافق اخیر ایران و عمان، از آغاز فصل تازه‌ای در اقتصاد دریامحور خبر داد و گفت: با این مهم، شمار زیادی کشتی به سمت بنادر ایران حرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری شامگاه شنبه در جریان سفر به استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون پشت به دریا کرده بودیم اما اکنون با برنامه‌ای منسجم، گردشگری دریایی را فعال کرده‌ایم.

وی با اشاره برنامه‌های جدید دولت برای توسعه اقتصاد دریانوردی خبر داد و گفت: توسعه گردشگری دریایی علاوه بر رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و جذب گردشگر خارجی می‌تواند تصویر ایران را در سطح بین‌المللی به‌عنوان مقصدی امن و جذاب تثبیت کند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به توافق اخیر ایران با وزیر گردشگری عمان در بنادر کشور، از آغاز فصل تازه‌ای در اقتصاد دریا محور خبر داد و گفت: با این مهم، شمار زیادی کشتی به سمت بنادر ایران حرکت خواهند کرد و این امر می‌تواند ظرفیت‌های گردشگری خلیج فارس را به‌طور جدی فعال کند.

صالحی امیری همچنین از برگزاری اجلاس استانداران ساحلی با حضور نمایندگان دولت خبر داد و گفت: هماهنگی‌های لازم برای توسعه گردشگری دریایی در سواحل خزر و خلیج فارس انجام شده و سرمایه‌گذاران این حوزه نیز وارد عمل شده‌اند.

وی با بیان اینکه ایران ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه گردشگری دارد، تصریح کرد: استان مرکزی به‌عنوان یکی از قطب‌های تاریخی و فرهنگی کشور، می‌تواند با توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران، به مقصد مهم گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.

کد خبر 6680103

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • م.س IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      یعنی تا حالا بفکر کسی نیافتاده بود؟
    • IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ما فقط باید تنگه هرمر را بسته نگهداری و از ورود و خروجی دشمن و مخصوصا جلوگیری شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها