به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اعلام زمان و مکان برگزاری بازی‌های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شنبه شب پس از مشخص شدن قرعه ۴۸ تیم حاضر در این رقابت‌ها به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک مشخص شد.

تیم ملی ایران که در گروه G با بلژیک، مصر و نیوزیلند بازی می‌کند طبق برنامه زمان‌بندی شده و در شهرهای زیر به مصاف رقیبان خود خواهد رفت:

* ۲۶ خرداد: ایران - نیوزیلند؛ ساعت ۰۴:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس آمریکا

* ۳۱ خرداد: ایران - بلژیک؛ ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس آمریکا

* ۶ تیر: ایران - مصر؛ ساعت ۰۶:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه بی سی سیاتل آمریکا