  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹

پس از انجام قرعه‌کشی؛

زمان و مکان بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی مشخص شد

زمان و مکان بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی مشخص شد

زمان و مکان برگزاری بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اعلام زمان و مکان برگزاری بازی‌های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شنبه شب پس از مشخص شدن قرعه ۴۸ تیم حاضر در این رقابت‌ها به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک مشخص شد.

تیم ملی ایران که در گروه G با بلژیک، مصر و نیوزیلند بازی می‌کند طبق برنامه زمان‌بندی شده و در شهرهای زیر به مصاف رقیبان خود خواهد رفت:

* ۲۶ خرداد: ایران - نیوزیلند؛ ساعت ۰۴:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس آمریکا
* ۳۱ خرداد: ایران - بلژیک؛ ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس آمریکا
* ۶ تیر: ایران - مصر؛ ساعت ۰۶:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه بی سی سیاتل آمریکا

زمان و مکان بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی مشخص شد

کد خبر 6680107
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها