شایعه انفجار در رباط کریم تکذیب شد؛برخورد قاطع با منتشرکنندگان اکاذیب

محمد یوسف وند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقش حساس رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی و اهمیت حفظ آرامش جامعه، دستگاه قضا به طور جدی پیگیر اشخاصی است که در فضای مجازی اقدام به انتشار اکاذیب نموده و با برهم زدن روان مردم، امنیت عمومی را مخدوش می‌کنند.

وی تأکید کرد: همان‌طور که پیش‌تر نیز توسط مسئولین رباط کریم و دستگاه‌های امنیتی اعلام شد، خبر وقوع انفجار در رباط‌کریم کاملاً کذب بوده است و به صورت ویژه در حال شناسایی و پیگرد عاملین انتشار چنین اخبار بی‌اساسی هستیم و قطعاً با کسانی که امنیت روانی شهروندان را بر هم می‌زنند، برخورد خواهد شد.

دادستان رباط‌کریم در ادامه با اشاره به وضعیت کنونی این شهرستان افزود: خوشبختانه رباط کریم و پرند در حال حاضر در آرامش کامل است و با تلاش شبانه روزی مأمورین انتظامی و امنیتی، چند تن از لیدرها و سردسته‌هایی که قصد تحرکات و اغفال جوانان را داشتند، دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه این افراد متأسفانه فریب فضای مجازی را خورده و جوگیر شده بودند، تصریح کرد: تمام تلاش ما و مجموعه دوستان امنیتی و انتظامی این است که اجازه ندهیم هیچ خدشه‌ای به امنیت شهروندان وارد شود.

این مقام قضائی در پایان خطاب به خانواده‌ها هشدار داد تا نسبت به فرزندان خود، به ویژه نوجوانانی که در فضای مجازی حضور فعال‌تری دارند، مراقبت بیشتری داشته و هشدارهای لازم را ارائه دهند.