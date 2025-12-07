برای حفظ وزن سالم کدام موثرتر است؛ ورزش یا تغذیه سالم؟

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، این یافته حاصل یک مطالعه هفت ساله روی تقریباً ۷۳۰۰ بزرگسال بریتانیایی است.
دکتر «شایان آریاننژاد»، نویسنده اصلی این مطالعه از دانشگاه کمبریج، خاطرنشان کرد: «ما دریافتیم که ترکیب یک رژیم غذایی بهتر با فعالیت بدنی بیشتر، نه تنها راهی مؤثر برای بهبود وزن است بلکه میزان و محل ذخیره چربی در بدن را هم اصلاح مینماید.»
آریاننژاد گفت: «ترکیب ورزش و رژیم غذایی یک مزیت اضافی دارد، زیرا به ویژه در کاهش تجمع چربی مضر در اطراف اندامها مؤثر است.»
برای این مطالعه، آریاننژاد و همکارانش میخواستند انواع چربی بدن از دست رفته تحت استراتژیهای مختلف کاهش وزن را مشخص کنند.
او در یک بیانیه خبری توضیح داد: «وقتی مردم در مورد تغییرات وزن بدن صحبت میکنند، اغلب به یک عدد واحد روی ترازو اشاره میکنند. اما همه کاهش یا افزایش وزنها یکسان نیستند. اول از همه، هنگام بررسی خطر بیماریهای متابولیک مانند دیابت و بیماریهای قلبی، باید روی توده چربی تمرکز کنیم. دوم، چربی بدن در مکانهای مختلفی ذخیره میشود و برخی از انواع آن مضرتر از سایرین هستند. بنابراین، وقتی وزن اضافه میکنیم یا از دست میدهیم، مهم است که این تغییرات در کجا اتفاق میافتد.»
نویسندگان این مطالعه خاطرنشان کردند که به اصطلاح «چربی احشایی» که در اطراف اندامها ذخیره میشود، ارتباط قوی با دیابت نوع ۲، بیماری کبد چرب و بیماری قلبی دارد.
در این مطالعه، تیم آریان نژاد رژیمهای غذایی، سطح فعالیت و سطح چربی تقریباً ۷۳۰۰ نفر را پیگیری کردند.
محققان گزارش دادند افرادی که فقط رژیم غذایی خود را بهبود بخشیدند (به رژیم غذایی مدیترانهای که برای قلب مفید است پایبندتر بودند) یا فعالیت بدنی روزانه خود را افزایش دادند، تنها مانع از افزایش وزن، از جمله تجمع چربی در زیر پوست و اطراف اندامها، شدند. با این حال، این اثر، نسبی بود.
طبق این مطالعه، مزایای بسیار قابل توجهتری در بین افرادی که هم رژیم غذایی و هم الگوهای فعالیت خود را بهبود بخشیدند، مشاهده شد.
این رویکرد دوگانه منجر به افزایش وزن در طول هفت سال شد که به طور متوسط حدود ۱.۸ کیلوگرم کمتر از افرادی بود که رفتارهای خود را تغییر ندادند و همچنین در پایان مطالعه ۱۵۰ گرم چربی احشایی خطرناک کمتری داشتند.
پس از تجزیه و تحلیل دقیقتر، محققان دریافتند که ترکیب تغییر رژیم غذایی و ورزش به ویژه در جلوگیری از چربی احشایی مفید است.
«نیتا فروهی»، نویسنده دیگر این مطالعه، در این نشست خبری گفت: «تحقیقات ما نشان میدهد که بهبود رژیم غذایی با فعالیت بدنی بیشتر در میانسالی نه تنها منجر به کاهش وزن میشود، بلکه میتواند به طور بالقوه به پیشگیری از بیماری و حمایت از پیری سالمتر کمک کند. علیرغم چالشهای زندگی در محیطهایی که تغذیه ناسالم و عدم فعالیت را ترویج میدهند، ایجاد تغییرات کوچک و پایدار که منجر به رژیمهای غذایی سالمتر و افزایش مصرف انرژی میشود، فوایدی دارد.»
