۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۲

رئیس شبکه بهداشت دیر: فوتی ناشی از آنفلوانزا کذب است

بوشهر- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر خبر منتشرشده درباره جان‌باختن دختر نوجوان اهل شهنیا بر اثر علائم آنفلوانزا را نادرست دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر فوت یک دختر نوجوان اهل شهنیا از بخش بردخون به دلیل علائم شبیه آنفلوانزا در بیمارستان امام هادی (ع) بردستان، واکنش رسمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر منتشر شد.

حسین ناظمیان‌پور، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر، این خبر را به‌طور کامل تکذیب کرد.

وی با بیان اینکه هیچ مورد فوت ناشی از علائم مشابه آنفلوانزا در این منطقه گزارش نشده است، تاکید کرد: انتشار اخبار تأیید نشده باعث نگرانی بی‌مورد مردم می‌شود و لازم است کاربران قبل از بازنشر مطالب، صحت آن را از منابع معتبر پیگیری کنند.

ناظمیان‌پور همچنین بر آمادگی کامل مراکز درمانی شهرستان برای ارائه خدمات درمانی و مراقبتی به بیماران دارای علائم تنفسی تأکید کرد و از خانواده‌ها خواست در صورت مشاهده نشانه‌های از بیماری، به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.

وی در پایان از مردم خواست، اخبار را فقط از رسانه‌های معتبر پیگیری کنند و به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند.

