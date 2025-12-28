حضور تیم سیار انتقال خون در بندر دیّر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان پور ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری برنامه اهدای خون در بندر دیّر، اظهار کرد: شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با همکاری سازمان انتقال خون استان بوشهر با هدف تأمین پایدار ذخایر خونی و ترویج فرهنگ اهدای خون، تیم سیار خون‌گیری را در این شهرستان مستقر می‌کند.

وی افزود: این برنامه روز دوشنبه ۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ با مشارکت مردم نوع‌دوست بندر دیّر برگزار می‌شود و تیم سیار انتقال خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در محوطه مصلی نمازجمعه آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون خواهد بود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با تأکید بر نقش حیاتی اهدای خون در نجات جان بیماران گفت: هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان سه انسان را نجات دهد و مشارکت مردم در این اقدام انسان‌دوستانه، پشتوانه‌ای مهم برای بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی به شمار می‌رود.

ناظمیان پور با قدردانی از همراهی همیشگی مردم شهرستان دیّر خاطرنشان کرد: مردم شهرستان دیّر همواره در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در برنامه‌های اهدای خون، حضوری پررنگ و مسئولانه داشته‌اند و این همراهی نقش مهمی در تأمین نیاز مراکز درمانی ایفا کرده است.

وی در پایان یادآور شد: همراه داشتن کارت ملی برای شرکت در این برنامه الزامی است و از همه شهروندان واجد شرایط دعوت می‌کنیم با حضور در این اقدام خداپسندانه، سهمی مؤثر در نجات جان بیماران و تقویت ذخایر خونی استان داشته باشند.