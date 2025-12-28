  1. استانها
ناظمیان‌پور: نرخ رشد جمعیت در شهرستان دیّر به کمتر از یک درصد رسید

بوشهر- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر از کاهش نرخ رشد جمعیت در این شهرستان به زیر یک درصد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور عصر یکشنبه در نشست با رئیس اداره ثبت احوال این شهرستان اظهار داشت: با توجه به آخرین آمار جمعیتی میزان رشد جمعیت شهرستان دیّر ۰/۹ درصد گزارش شده است که این عدد، پایین‌تر از حد مطلوب بوده و می‌تواند پیامدهای جمعیتی نگران‌کننده‌ای برای آینده شهرستان به همراه داشته باشد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر افزود: کاهش نرخ رشد جمعیت تنها یک موضوع آماری نیست، بلکه زنگ خطری برای ساختار جمعیتی، نیروی انسانی و پویایی منطقه محسوب می‌شود و در صورت بی‌توجهی، آثار آن در سال‌های آینده نمایان خواهد شد.

وی با تاکید بر اصلاح نگرش‌ها نسبت به فرزندآوری گفت: حمایت از خانواده‌ها، ارتقای آگاهی عمومی و اصلاح نگرش‌ها نسبت به فرزندآوری از جمله راهکارهای مؤثر در مقابله با روند کاهشی رشد جمعیت است.

ناظمیان‌پور خاطرنشان کرد: شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر در راستای جوانی جمعیت، برنامه‌های آموزشی، مشاوره‌ای و حمایتی متعددی را در دستور کار و اجرا دارد و انتظار می‌رود سایر دستگاه‌ها، نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها نیز با وجود اهمیت ویژه این موضوع نقش‌آفرینی و هم افزایی چند جانبه خود را بیش از پیش داشته باشند.

وی تصریح کرد: توجه به مقوله جمعیت، سرمایه‌گذاری برای آینده است و امروزه باید با تصمیم گیری های آگاهانه و مسئولانه، از بروز چالش‌های جمعیتی در سال‌های پیش‌رو جلوگیری کنیم.

