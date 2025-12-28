به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور عصر یکشنبه در نشست با رئیس اداره ثبت احوال این شهرستان اظهار داشت: با توجه به آخرین آمار جمعیتی میزان رشد جمعیت شهرستان دیّر ۰/۹ درصد گزارش شده است که این عدد، پایین‌تر از حد مطلوب بوده و می‌تواند پیامدهای جمعیتی نگران‌کننده‌ای برای آینده شهرستان به همراه داشته باشد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر افزود: کاهش نرخ رشد جمعیت تنها یک موضوع آماری نیست، بلکه زنگ خطری برای ساختار جمعیتی، نیروی انسانی و پویایی منطقه محسوب می‌شود و در صورت بی‌توجهی، آثار آن در سال‌های آینده نمایان خواهد شد.

وی با تاکید بر اصلاح نگرش‌ها نسبت به فرزندآوری گفت: حمایت از خانواده‌ها، ارتقای آگاهی عمومی و اصلاح نگرش‌ها نسبت به فرزندآوری از جمله راهکارهای مؤثر در مقابله با روند کاهشی رشد جمعیت است.

ناظمیان‌پور خاطرنشان کرد: شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر در راستای جوانی جمعیت، برنامه‌های آموزشی، مشاوره‌ای و حمایتی متعددی را در دستور کار و اجرا دارد و انتظار می‌رود سایر دستگاه‌ها، نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها نیز با وجود اهمیت ویژه این موضوع نقش‌آفرینی و هم افزایی چند جانبه خود را بیش از پیش داشته باشند.

وی تصریح کرد: توجه به مقوله جمعیت، سرمایه‌گذاری برای آینده است و امروزه باید با تصمیم گیری های آگاهانه و مسئولانه، از بروز چالش‌های جمعیتی در سال‌های پیش‌رو جلوگیری کنیم.