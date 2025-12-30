  1. استانها
ناظمیان‌پور: شهروندان دیّری مشارکت خوبی در اهدای خون داشتند

بوشهر- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر از اهدای ۵۳ واحد خون توسط شهروندان دیّری در کمتر از چهار ساعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور عصر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با استقرار تیم سیار سازمان انتقال خون استان بوشهر در بندر دیّر، ۷۴ نفر از شهروندان در این اقدام انسان‌دوستانه شرکت کردند که طی مدت فقط ۴ ساعت، ۵۳ واحد خون برای کمک به بیماران نیازمند جمع‌آوری شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر با تأکید بر اهمیت راهبردی اهدای خون افزود: هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان سه بیمار را نجات دهد و این میزان مشارکت مردمی، نقش مؤثری در پایداری خدمات بهداشتی و درمانی دارد.

وی با بیان اینکه ذخایر خونی نیازمند تقویت مستمر است، تصریح کرد: استمرار چنین مشارکت‌هایی می‌تواند دغدغه مراکز درمانی در تأمین خون سالم را به حداقل برساند.

ناظمیان‌پور همچنین خاطرنشان کرد: فرهنگ اهدای خون در شهرستان دیر نهادینه شده و مردم در بزنگاه‌های حساس، همواره پشتیبان نظام سلامت بوده‌اند.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری سازمان انتقال خون استان بوشهر و مشارکت مسئولانه شهروندان تأکید کرد: این همراهی ارزشمند، سرمایه‌ای اجتماعی برای ارتقای سلامت جامعه و امیدبخشی به بیماران به شمار می‌رود.

