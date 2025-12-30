به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور عصر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با استقرار تیم سیار سازمان انتقال خون استان بوشهر در بندر دیّر، ۷۴ نفر از شهروندان در این اقدام انسان‌دوستانه شرکت کردند که طی مدت فقط ۴ ساعت، ۵۳ واحد خون برای کمک به بیماران نیازمند جمع‌آوری شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر با تأکید بر اهمیت راهبردی اهدای خون افزود: هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان سه بیمار را نجات دهد و این میزان مشارکت مردمی، نقش مؤثری در پایداری خدمات بهداشتی و درمانی دارد.

وی با بیان اینکه ذخایر خونی نیازمند تقویت مستمر است، تصریح کرد: استمرار چنین مشارکت‌هایی می‌تواند دغدغه مراکز درمانی در تأمین خون سالم را به حداقل برساند.

ناظمیان‌پور همچنین خاطرنشان کرد: فرهنگ اهدای خون در شهرستان دیر نهادینه شده و مردم در بزنگاه‌های حساس، همواره پشتیبان نظام سلامت بوده‌اند.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری سازمان انتقال خون استان بوشهر و مشارکت مسئولانه شهروندان تأکید کرد: این همراهی ارزشمند، سرمایه‌ای اجتماعی برای ارتقای سلامت جامعه و امیدبخشی به بیماران به شمار می‌رود.