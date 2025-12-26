به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان پور عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: حادثه اول دیشب ساعت ۲۱ و ۱۵ به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو ۴۰۵ در محور بردخون به بردخون کهنه اعلام شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر افزود: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس ۱۱۵ بردخون به محل حادثه اعزام و راننده آقایی ۳۴ ساله که تنها سرنشین خودرو بود پس از ارائه خدمات اولیه درمانی توسط کارشناسان فوریت پزشکی به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان منتقل کردند.

وی اضافه کرد: مصدوم از ناحیه سر آسیب دیده بود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر در خصوص حادثه دوم نیز گفت: این حادثه در ساعت ۸ و ۲ دقیقه صبح امروز به مرکز پیام فوریت پزشکی اعلام شد.

وی با بیان اینکه این حادثه واژگونی خودرو ۴۰۵ در محور ابدان به دیّر بود افزود: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس ۱۱۵ آبدان به صحنه حادثه اعزام شد.

ناظمیان پور ادامه داد: در این حادثه ۲ مصدوم خانم ۲۰ و ۵۷ ساله ساله بودند که از ناحیه پا، گردن و سر دچار صدمه شده بودند که به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان منتقل شدند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با بیان اینکه حادثه سوم نیز در جاده ساحلی بردخون به دیر در نزدیکی روستای شیبرم اتفاق افتاد گفت: این حادثه ساعت ۱۲ و ۲۷ دقیقه ظهر امروز به پایگاه اورژانس ۱۱۵ دروداحمد اعلام شد.

ناظمیان پور افزود: در حادثه یک دستگاه خودرو ۴۰۵ با ۲ سرنشین واژگون شد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه در این حادثه جراحت وارده به سرنشینان در حد خراشیدگی بود و علی رغم حضور ناوگان اورژانس ۱۱۵ و کارشناسان فوریت‌های پزشکی پایگاه ۱۱۵ دروداحمد، مصدومین با رضایت شخصی از اعزام انصراف دادند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر تصریح کرد: علت این حوادث توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.