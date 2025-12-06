به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز حریریمقدم بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان اظهار کرد: اتحادیهها باید نقش نظارتی خود را بهطور جدی ایفا کنند، اما متأسفانه این نقش بسیار کمرنگ شده و اتحادیهها اقدام مؤثری در این حوزه انجام نمیدهند.
وی افزود: امروز کارکرد بسیاری از اتحادیهها به انتخابات چندسالیکبار محدود شده و این ضعف بزرگی است؛ در حالی که اتحادیهها باید در کنار جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی نقش فعال در نظارت بر بازار داشته باشند.
حریریمقدم بیان کرد: استان قزوین در بیمه اجباری دام و طیور جایگاه مناسبی نداشت و در رده ۲۸ کشور بود، اما با اقدامات انجامشده اکنون پس از اصفهان در رده دوم کشور قرار داریم.
وی با اشاره به تلاشها برای ساماندهی نهادههای دامی گفت: حذف واسطهها در تأمین نهادهها در دستور کار قرار گرفته و با ورود وزارت جهاد کشاورزی، این روند بهطور جدی در حال اجرا است. با حذف واسطهها امیدواریم بازار نهادهها سامان بیشتری پیدا کند.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان قزوین همچنین درباره سامانه «رهآوا» عنوان کرد: تحقق این سامانه در استان ضروری است، چرا که میتواند به ساماندهی حوزه فروش مرغ و نظارت دقیقتر بر بازار کمک کند.
