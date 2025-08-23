افتتاح ۵۷ طرح کشاورزی در استان قزوین همزمان با هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری مقدم اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت هفته دولت، ۵۷ طرح تولیدی و کشاورزی با سرمایهگذاری ۲ هزار و ۷۰۲ میلیارد ریال در استان قزوین به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: این طرحها شامل ۳۰ طرح آب و خاک، ۷ طرح تولیدات باغی و گلخانهای، یک طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، ۴ طرح منابع طبیعی و آبخیزداری، ۱۰ طرح عشایری، ۴ طرح تعاون روستایی و یک طرح شهرکهای کشاورزی است.
وی با اشاره به میزان سرمایهگذاری انجام شده برای این طرحها اظهار داشت: برای اجرای این طرحها در مجموع ۲ هزار و ۷۰۲ میلیارد ریال از محل سرمایهگذاری بخش خصوصی، اعتبارات دولتی و تسهیلات بانکی هزینه شده است.
حریری مقدم همچنین به فرصتهای شغلی ایجاد شده با بهرهبرداری از این طرحها اشاره کرد و گفت: با افتتاح این طرحها، ۱۵۳ فرصت شغلی به صورت مستقیم و ۱۸۱ فرصت شغلی به صورت غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان تصریح کرد: با افتتاح طرحهای کشاورزی، ۲ هزار و ۶۴۶ خانوار به صورت مستقیم از مزایای اجرای این طرحها بهرهمند خواهند شد که نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها خواهد داشت.
