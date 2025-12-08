به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جمعیت هلالاحمر فلسطین اعلام کرد که اعضای آن به یک مجروح کمکهای اولیه ارائه کردند اما او توسط ارتش رژیم اسرائیل در نزدیکی بلده عزون بازداشت شد.
به گفته این مرکز، تیمهای پزشکی به محل هدف قرار گرفتن یک خودروی فلسطینی در منطقه عزبةالطیب رسیدند و با یک مجروح روبرو شدند، در حالی که پیکر شهید همچنان در محل باقی مانده و نیروهای رژیم اسرائیل مانع دسترسی به آن شدهاند.
هلالاحمر پیشتر گزارش داده بود که با وجود گزارشهایی از وجود شهدا و مجروحان، ارتش رژیم اسرائیل مانع ورود تیمهای پزشکی فلسطینی به منطقه شده بودند.
منابع محلی نیز گفتند نیروهای صهیونیست عصر یکشنبه به سوی یک خودروی غیرنظامی فلسطینی در غرب روستای عزون تیراندازی کردند و همزمان یگانهای نظامی بیشتری وارد این منطقه شدند.
