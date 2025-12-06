تداوم حملات نظامیان اسرائیلی به کرانه باختری+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، منابع خبری از تداوم حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به کرانه باختری خبر دادند.
این منابع به یورش نظامیان اشغالگر به شهرک بنی نعیم در شرق الخلیل در کرانه باختری اشاره کردند.
منابع خبری از حمله شهرکنشینان مسلح صهیونیست به روستای المفقره در منطقه مسافر یطا در جنوب الخلیل خبر دادند.
از سوی دیگر منابع فلسطینی اعلام کردند: گزارشها از شمال قدس حاکی است که گروهی از شهرکنشینان صهیونیست در منطقه وادی البرادیه واقع در روستای مخماس با رها کردن دامهایشان در میان مزارع و باغات زیتون اهالی، دست به اقدامی تحریکآمیز و تخریبی زدند؛ اقدامی که به نابودی بخشی از زمینهای کشاورزی منجر شد.
بر اساس این گزارش، شهرکنشینان پس از ورود به اراضی روستا، تلاش کردند به خانههای ساکنان نیز حمله کنند، اما جوانان روستا با حضور فوری و ایستادگی، این یورش را ناکام گذاشتند و مانع از پیشروی مهاجمان شدند.
