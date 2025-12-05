به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «وطن»، روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» اعلام کرد که یکی از افسران تیپ «گفعاتی» ارتش اشغالگر که در تجاوز زمینی به نوار غزه و نبردهای ۷ اکتبر مشارکت داشت، به علت مشکلات روانی خودکشی کرد.

روزنامه «اسرائیل هیوم» در ادامه گزارش خود افزود که «یک افسر ذخیره اسرائیلی پس از دست و پنجه نرم کردن با فشارهای روانی به علت شرکت در نبرد در شهرک‌های مجاوز غزه در روز نخست عملیات طوفان الاقصی خودکشی کرد.»

این روزنامه توضیح داد که افسر اشغالگر «توماس ادزگووسکاس» پس از سپری کردن یک دوره سخت روانی به علت مشارکت در نبرد در شهرک‌های مجاور غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و همچنین به دلیل استرس پس از حادثه و مشارکت در عملیات زمینی در داخل نوار غزه، خودکشی کرد.

طبق توضیحات این روزنامه عبری، افسر صهیونیست که خودکشی کرد، پیش از حادثه هشدار داده بود که «دیگر نمی‌تواند به زندگی ادامه دهد و در حال گذراندن شرایطی ویرانگر و سرگشتگی است».

او در پیام خود که در شبکه های اجتماعی منتشر کرد، نوشته بود که «شیطان او را به مدت دو سال دنبال می کرد و دیگر نمی‌تواند آنچه را که در ۷ اکتبر تجربه کرده تحمل کند و به همین دلیل به مصرف مواد مخدر روی آورده است.»

این افسر کشته شده صهیونیست همچنین از خانواده‌اش خواست که او را بسوزانند و خاکسترش را در دریا بریزند. او همچنین از برادرش خواست که در ارتش اسرائیل ثبت نام نکند.

در پایان اکتبر گذشته، داده‌های رسمی رژیم صهیونیستی نشان داد که طی ۱۸ ماه، ۲۷۹ مورد اقدام به خودکشی در میان نظامیان ارتش اشغالگر ثبت شد، در حالی که ۳۶ نظامی در همین مدت بر اثر خودکشی به هلاکت رسیدند.

بر اساس تحقیقات ارتش اشغالگر که چند هفته پیش منتشر شد، بیشتر خودکشی‌ها ناشی از شرایط سختی بوده که نظامیان در طول جنگ در نوار غزه تجربه کرده‌اند.