هشدار پلیس درباره مخدر صنعتی «کمیکال»؛ از فاصله کوتاه توهم تا مرگ

به گزارش خبرنگار مهر، اعتیاد در ایران یکی از تهدیدها برای خانوادهها و نسل جوان است. مصرف مواد صنعتی و جدید مانند «کمیکال» با اثرات مخرب سریع، زندگی جوانان را در معرض خطر مرگ و آسیبهای شدید جسمی و روانی قرار داده است. نگرانکنندهتر، افزایش اعتیاد در میان زنان است که اغلب با مواد صنعتی شروع میکنند و پیامدهای اجتماعی و خانوادگی آن خانمانسوز است. مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر هشدار میدهند پیشگیری، آموزش و کنترل این بحران ضرورت فوری دارد.
پلمب مرکز توزیع متادون در شرق تهران
در پی تشدید اقدامات پلیس برای مقابله با جرایم مواد مخدر، مأموران پلیس پیشگیری پایتخت یک مرکز ترک اعتیاد را که بهصورت مخفیانه متادون توزیع میکرد، شناسایی و پلمب کردند.
سرهنگ صادق ضرونی، سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری تهران، گفت: پس از گزارشهای مردمی و اقدامات اطلاعاتی، ۱۸۰ شربت متادون، ۵۸ آمپول و ۵۸۲۳ قرص متادون کشف شد. مالک و متصدی مرکز که سابقه فعالیت مشابه داشتند، پس از اعتراف به جرم تحویل مرجع قضائی شدند.
از امحای بیش از ۲۰ هزار کیلوگرم مواد مخدر در کهریزک تا پیشتازی ایران در مقابله با اعتیاد
صبح روز ۲۶ آبان، در مراسمی رسمی با حضور فرماندهان ارشد انتظامی، بیش از ۲۰ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر امحا شد.
سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، گفت: در گذشته برخی نقاط تهران مانند هرندی و دره فرحزاد غیرقابل تردد بودند، اما امروز وضعیت بهبود یافته و خانههای موسوم به پلاک قرمز تحت نظارت دائم هستند.
ایران؛ پیشتاز در مقابله با قاچاق و اعتیاد
محمد زارعی، قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به نقش محوری ایران در مقابله با قاچاق مواد مخدر گفت: جمهوری اسلامی ایران بیش از چهار هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز در این راه تقدیم کرده و در خط مقدم مبارزه جهانی قرار دارد.
سردار رادان، فرمانده کل انتظامی هم تأکید کرد: تخفیف در مجازات قاچاقچیان عمده، فرصتی دوباره برای گسترش آسیب ایجاد میکند و باید با این افراد برخورد قانونی و بازدارنده صورت گیرد.
اعتیاد زنان؛ چالشی جدی و پرخطر
امیرحسین یاوری، معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفت :۹ درصد معتادان کشور را زنان تشکیل میدهند، اما الگوی مصرف در زنان بسیار پرخطرتر است و اغلب از ابتدا سراغ مواد صنعتی میروند.
هشدار پلیس درباره ماده صنعتی «کمیکال»
سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ضمن هشدار درباره افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی گفت: کمیکال یک ماده صنعتی و کاملاً شیمیایی است که با اثرگذاری سریع بر سیستم عصبی، وابستگی شدید ایجاد میکند. خطر آن بسیار بیشتر از مواد سنتی و حتی گل است.
عوارض مصرف کمیکال، توهم و اختلالات شدید رفتاری، افزایش ضربان قلب و فشار خون، آسیب به قلب، کلیه، کبد و سیستم عصبی، اختلالات شناختی و کاهش تمرکز بلندمدت، احتمال بالای اوردوز و مرگ است
