آکسیوس: زلنسکی و ویتکاف مذاکرات دشواری درباره تضمین های امنیتی داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منبعی که آن را آگاه خوانده، گزارش داد که مذاکرات میان ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه و جرد کوشنر، داماد ترامپ در خصوص وضعیت اراضی اوکراین در توافق صلح این کشور، «دشوار» بوده است.

همچنین، سفیر اوکراین در واشنگتن نیز به آکسیوس گفت: ما به دنبال آن هستیم که مسائل پیچیده مرتبط با اراضی و تضمین‌های امنیتی را به صورت واقع‌بینانه و عادلانه حل و فصل کنیم.

آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه دیگر نیز گزارش داد که طرف‌های اوکراینی و آمریکایی پیشرفت‌هایی را داشته اند، اما رسیدن به «تفسیر واحدی» از تضمین‌های امنیتی نیازمند ضمانت است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین شامگاه شنبه در سخنانی اعلام کرد: تماس تلفنی سازنده‌ای با ویتکاف و کوشنر داشتم.

رئیس جمهور اوکراین ادعا کرد: کی یف مصمم است که با حسن نیت به همکاری صمیمانه با طرف آمریکایی برای دستیابی به صلح واقعی (با روسیه) ادامه دهد.

همچنین با ویتکاف و کوشنر در مورد مراحل بعدی و قالب مذاکرات با آمریکا به توافق رسیدیم.